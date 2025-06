TRANSFERT. 800.000€/an, 17 matchs et un échec : Farrell claque la porte au Racing 92

Moins d’un an après son arrivée dans les Hauts-de-Seine, Owen Farrell plie bagage. L’Anglais repart à Londres, sans avoir réellement marqué les esprits sous le maillot ciel et blanc.

Owen Farrell ne sera finalement resté qu’un an du côté de Nanterre. Recruté à prix fort (près de 580 000€ de transfert, 800 000€ de salaire annuel) pour structurer le jeu du Racing 92, l’ancien stratège des Saracens n’aura jamais trouvé sa place dans le collectif francilien. Selon Rugbypass, un accord a été trouvé entre les deux clubs pour mettre un terme à son contrat, un an avant son terme.

Une greffe jamais prise

Dès les premiers mois, le doute s’est installé. Blessé à plusieurs reprises, Farrell n’a jamais enchaîné. Seulement 17 apparitions sous le maillot du Racing, pour un bilan assez neutre. Là où on attendait du leadership amené par un joueur expérimenté, le Racing a surtout vu un joueur effacé, loin de son standing.

Testé, repositionné, ménagé… Rien n’y a fait. Et au fil des semaines, l’envie de rentrer en Angleterre a pris le dessus. Farrell a exprimé très clairement son souhait de retourner aux Saracens. Le Racing, dans une situation tendue avec le salary cap, n’a pas freiné longtemps.

Un retour à Londres négocié au prix fort

Le bras de fer entre le Racing et les Saracens a duré plusieurs semaines. Le club français voulait limiter les dégâts financiers. Un compromis aurait finalement été trouvé, entre les 250 000 demandés et les 200 000 proposés initialement.

La boucle est donc bouclée. Farrell retrouvera la banlieue de Londres, avec un salaire réajusté pour entrer dans les clous du salary cap anglais. Leicester avait tenté sa chance, mais jamais il n’a été question pour le joueur de revenir ailleurs qu’aux Sarries. C’est là-bas qu’il a tout gagné, et c’est là-bas qu’il veut finir.

Le Racing dans le dur à l’ouverture

Avec ce départ anticipé, c’est l’équilibre du poste qui vacille au Racing. Dan Lancaster est déjà parti à Glasgow, Tedder a signé à Perpignan, et seul Antoine Gibert reste actuellement sous contrat pour débuter la saison prochaine.

Les dirigeants franciliens, lucides, se sont mis en quête d’un renfort d’envergure. Selon Midi Olympique, le nom de Tane Edmed (Waratahs) circule déjà dans les couloirs. Un profil jeune et prometteur. Mais il faudra aller vite. Parce que c’est impensable de démarrer une saison de Top 14 avec un seul ouvreur de métier. La seule bonne nouvelle, c’est qu’avec les départs de Farrell et Woki, les Ciel et Blanc devraient avoir de la place dans leur salary cap pour réaliser un bon coup.

Un pari manqué

L’échec du pari Farrell pose évidemment question. Pourquoi un joueur aussi expérimenté a-t-il aussi peu brillé dans l’environnement racingman ? Peut-être le timing, peut-être une incompatibilité de styles. Ou peut-être simplement un manque d’engagement de sa part ? Toujours est-il que la tentative n’aura pas eu le retour espéré et rappelle étrangement les épisodes Sexton et Kolisi.