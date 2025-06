TRANSFERT. 19 essais en 2 saisons : Bordeaux-Bègles veut rappatrier cet ailier électrique !

Attendu comme un dynamiteur de défense, Madosh Tambwe pourrait faire ses valises un an seulement après son arrivée dans l’Hérault.

Ce n’est pas encore officiel, mais l’issue semble inévitable. Moins d’un an après son arrivée au MHR, Madosh Tambwe pourrait tourner la page héraultaise, selon les informations du Midi Olympique. Le Congolais ne s’est jamais vraiment imposé dans le système montpelliérain. Trop peu utilisé, testé au centre sans réel succès, il se retrouve aujourd’hui dans une impasse.

Le profil explosif qui avait tant séduit l’UBB lors de sa première saison en France n’a pas trouvé sa place dans l’organisation du MHR. Et l’homme aux jambes de feu, souvent cantonné au banc voire en tribune, paie aussi son manque de polyvalence. Ajoutez à cela la montée en puissance de Maël Moustin, débarqué de l’UBB en même temps que lui, qui a fini de grignoter le temps de jeu de l’ancien girondin.

L’UBB, destination naturelle ?

Dans ce contexte, un retour aux sources se dessine. Toujours selon le Midi Olympique, l’Union Bordeaux-Bègles serait très bien placée pour accueillir de nouveau Tambwe. Le club girondin, qui le connaît par cœur et a vu de près ses qualités de finisseur, verrait d’un bon œil un « come-back » du Congolais dans un cadre où il avait brillé.

Les discussions ne sont pas nouvelles. Elles ont débuté il y a déjà plusieurs mois. Mais un obstacle de taille subsiste : le joueur est encore sous contrat avec Montpellier jusqu’en 2026. Il faudra donc négocier une rupture anticipée pour permettre à Tambwe de plier bagages.

La fin d’un cycle au MHR

L’épisode Tambwe à Montpellier aura été de courte durée. Arrivé pour être un facteur X, il n’a jamais vraiment décollé. Dans un triangle arrière déjà chamboulé par les départs de Bouthier, Tisseron, Moorby et peut-être Bridge, l’ailier pourrait être le nom de plus sur la liste des partants.

Le MHR, de son côté, n’a pas attendu pour réagir. L’arrivée de l’international australien Tom Banks a été actée, celle du Vannetais Paul Surano est en bonne voie. Et la quête d’un ouvreur de haut niveau pour épauler Hugo Reus continue.

Une relance qui a du sens

Rejoindre Bordeaux aurait du sens pour Tambwe, c’est un choix de projet. Sous la houlette de Yannick Bru, avec un jeu plus aéré et porté sur les extérieurs, il aurait de quoi retrouver ses cannes. L’UBB cherche à compenser le départ de Ben Tapuai, et si l’option Tambwe n’offre pas un profil de centre classique, elle n’en est pas moins intéressante. D’autant que les périodes internationales offrent à coup sûr du temps de jeu en l’absence de Bielle-Biarrey et Penaud.

Reste à finaliser l’opération. Et à éviter que d’autres clubs de Top 14 - à l’affût d’un bon coup sur les ailes - ne viennent jouer les trouble-fêtes. Le Stade Français était sur le dossier il y a encore quelques semaines. Car un joueur de cette trempe, capable de fulgurances et de percer sur 50 mètres, ne reste jamais longtemps sur le marché.

Tambwe, acte II ?

Le rugby français a déjà vu bien des retours réussis. Si Madosh Tambwe retrouve de la confiance, il peut redevenir une arme offensive incroyable. Reste à savoir si ce rebond aura lieu à Chaban… ou ailleurs.