TRANSFERT. Montpellier perd un All Black, mais mise sur un Wallaby : bonne pioche ?

Avec les départs conjoints de Joshua Moorby et Anthony Bouthier, le MHR repart de zéro au poste d’arrière. Pour prendre les clés du fond de terrain, Bernard Laporte a activé la piste australienne.

À Montpellier, la transition n’aura pas traîné. À peine le temps de découvrir Joshua Moorby que l’arrière néo-zélandais s’en va déjà. Arrivé avec de belles promesses l’automne dernier, l’ancien des Hurricanes aura disputé seize matchs, sans jamais totalement s’imposer comme l’arme offensive espérée.

Pourtant, ses courses chaloupées et sa polyvalence (ailier ou arrière) avaient convaincu le staff d’en faire une pièce centrale du projet. Mais le joueur, en proie à un mal-être loin de sa terre natale, a demandé à rentrer au pays.

Un Wallaby à la relance

Montpellier a accepté. Et pour le remplacer, Bernard Laporte a décidé de miser sur un autre sudiste. Cette fois, direction l’Australie. Et pas n’importe qui : Tom Banks, 31 ans, 21 sélections avec les Wallabies et un CV solide.

Passé par les Brumbies puis le championnat japonais avec le Mie Honda Heat, Banks s’engage pour deux saisons avec le MHR. Un profil moins fantasque que Moorby, mais plus rodé aux exigences du haut niveau.

Le timing n’est pas anodin. Anthony Bouthier quitte lui aussi le navire. Direction Vannes, pour un retour aux sources dans un projet qui lui tient à cœur. Et Stuart Hogg, officiellement encore dans l’effectif, est toujours à l’infirmerie, freiné par une lourde blessure au tendon d’Achille. Autrement dit : le fond de terrain montpelliérain était devenu un vaste chantier. L’arrivée de Banks, c’est un peu le stabilisateur de la saison 2025-2026.

Banks, l’assurance tout risque ?

Tom Banks, c’est un joueur qui a déjà affronté les Bleus à plusieurs reprises, et qui a tenu la barre dans le système des Wallabies. Bon relanceur, solide dans les airs, rapide malgré un gabarit imposant (1m86 pour 95 kg), il ne révolutionnera pas le jeu montpelliérain, mais pourrait lui offrir ce qui lui a cruellement manqué cette saison : de la régularité.

Car malgré un effectif clinquant, le MHR a encore terminé en dehors du Top 6. Neuvième au classement, à trois points d’une qualification européenne, les hommes de Joan Caudullo ont alterné le bon et le (nettement) moins bon. En particulier derrière, où il y avait un manque de repères collectifs. Dans ce contexte, l’arrivée d’un international expérimenté comme Banks a tout du bon coup.

Et maintenant ?

Sur le papier, Montpellier affiche un effectif plutôt séduisant pour la saison prochaine. Vunipola, Moustin, Coly, Bridge, Vincent, et maintenant Banks… Le réservoir de talents est là. Mais encore faut-il que la mayonnaise prenne. Les recrues JIFF comme Donovan Taofifenua ou Karl Martin (retour de prêt) seront aussi scrutées. Et il faudra un demi d’ouverture pour mettre tout ça en musique, un poste encore en réflexion côté staff.

En coulisses, Mohed Altrad continue lui son bras de fer avec la mairie sur la question du stade. Mais sur le rectangle vert, c’est désormais à Caudullo et à ses hommes de retrouver un peu d’allant. Le recrutement de Banks est une première pierre.

