TRANSFERT. TOP 14. L'UBB s'arme encore avec un Tricolore : bail longue durée pour Cameron Woki

Cameron Woki revient là où tout a commencé. Trois ans après son départ, l’international tricolore va rechausser les crampons avec l’UBB. Un transfert fort, et lourd de sens.

Un retour attendu

Cameron Woki s'apprête à retrouver la Gironde. Selon plusieurs sources concordantes, dont L'Equipe et Sud Ouest, l'international français (26 ans, 30 sélections) va quitter le Racing 92 un an avant la fin de son contrat pour signer un bail de trois ans avec l'Union Bordeaux-Bègles. TOP 14. COMPOSITION. Pas de calcul pour l’UBB : Penaud, Jalibert, Lamothe titulaires face à VannesPassé par Bobigny puis Massy, formé à l'UBB, Woki y avait disputé 96 matchs entre 2017 et 2022, avant de rejoindre le Racing 92. Son retour intervient dans un contexte particulier : le départ de Guido Petti aux Harlequins laisse un vide en deuxième ligne que Woki est pressenti pour combler.

Une nouvelle dynamique

Ce transfert marque un tournant pour Woki, qui cherche à relancer sa carrière après une période moins prolifique au Racing 92. Son retour à Bordeaux, où il retrouvera des anciens coéquipiers comme Matthieu Jalibert, pourrait lui offrir un environnement propice pour retrouver son meilleur niveau.

Bien évidemment, ce transfert ne se fera pas sans une compensation financière de la part de la formation girondine. Ce retour au bercail est perçu comme un des gros coups du mercato estival. L'UBB, récemment couronnée en Champions Cup, affiche ainsi ses ambitions pour la saison prochaine. Un ''transfert médical'' : le All Black Nepo Laulala écoeuré par son départ du Stade Toulousain

Woki n'est pas le seul Racingman à rejoindre Bordeaux. Il sera accompagné de Boris Palu. Sans oublier l'autre Tricolore Barlot (Castres) et le très solide Jean-Luc du Preez (Sale).

Quant à Woki, il aura à cœur de prouver qu'il peut redevenir un pilier du XV de France en vue de la Coupe du monde 2027. Le dernier match de Woki sous les couleurs du Racing 92 est prévu ce samedi contre le LOU. Une page se tourne, une autre s'ouvre. ''Toulouse y arrive avec une putain de culture rugby'', pour l'UBB, le plus dur commenceA Bordeaux, il va non seulement rejoindre Jalibert mais aussi un contingent de Tricolore qui n'a presque plus rien à envier au Stade Toulousain. Lucu, Moefana, Penaud, Bielle-Biarrey, Depoortere, Gazzotti ou encore Baudonne, Lamothe, Matiu, également appelé pendant le 6 Nations.