''Toulouse y arrive avec une putain de culture rugby'', pour l'UBB, le plus dur commence

L’UBB a gagné. Et maintenant ? Pour Marti, le plus dur commence : éviter la décompression et poser les fondations d’une culture rugby à la toulousaine.

Un premier titre, et maintenant ?

L’UBB vient de vivre un moment historique en décrochant la première Champions Cup de son histoire, mais pour le président Laurent Marti, pas question de se reposer sur ses lauriers. Car si “le premier titre, c’est le plus dur”, l’enchaînement, lui, s’annonce encore plus exigeant. Dans un contexte économique tendu, ce sacre est une aubaine, mais aussi une responsabilité.

Une victoire… et une pression nouvelle

“La décompression, c’est un vrai risque”, martèle Marti pour Sud Ouest. Retrouver les sommets après les avoir atteints, ce n'est pas donné tout le monde. “Toulouse y arrive avec une putain de culture rugby, j’espère qu’on va l’instaurer ici.” Le ton est donné. L’UBB entre dans une nouvelle dimension, où il ne s’agit plus seulement de briller un printemps, mais de s’ancrer durablement dans le paysage du très haut niveau. Les têtes ne doivent pas gonfler, et les jambes doivent continuer à bosser dur. D'autant qu'il reste encore un titre à aller chercher en Top 14. Champions Cup. Et si l’homme le plus important de l’UBB n’était pas Bielle-Biarrey, ni Lucu et Jalibert ?Si l’UBB a su franchir ce cap, c’est aussi grâce à un homme : Yannick Bru. L’ancien talonneur du XV de France a insufflé une rigueur, une culture de l’exigence et un projet collectif qui ont permis à l’équipe de se relever après la finale perdue en Top 14, de dominer Northampton et de tutoyer les sommets. Ce n’est peut-être ni Lucu, ni Jalibert, ni Bielle-Biarrey le véritable homme fort de ce sacre, mais bien lui.

Cap sur la pérennité

Ce titre change la donne. Mais pas question de se voir trop beau non plus. “On est au maximum du salary cap, les joueurs sont payés au juste prix”, insiste Marti. Et d’ajouter, en comparant avec le Stade Toulousain, un modèle pour le dirigeant : “Là-bas, ils acceptent parfois moins parce qu’ils savent qu’ils vont gagner des titres. Ici, je ne vais pas leur demander d’accepter moins pour autant.”

Le message est clair : l’ambition ne se décrète pas, elle se construit. Avec l'exemple du Stade Rochelais en tête, Bordeaux se doit d'anticiper l'avenir dès à présent. Si les Maritimes ont réussi l'exploit de remporter deux Champions Cup de rang, ils ont marqué le coup cette saison. Le groupe doit se renouveler pour relancer la machine. Aux Bordelais de faire attention car tous les cadres n'ont pas 21 ans comme Louis Bielle-Biarrey.

Avec un troisième exercice consécutif bénéficiaire, l’UBB sécurise ses arrières. Les partenariats se renouvellent plus facilement, les finances sont stables. “Un club comme l’UBB, sans résultats sportifs et sans sponsoring fort, peut vite être en difficulté.” Marti ne s’en cache pas : ce titre arrive à point nommé, au cœur d’une crise économique.

Le risque du retour en arrière

Le président ne tombe pas dans l’euphorie. “Je sais très bien que, dans deux ou trois ans, s’il y a un déclin des résultats sportifs, cela peut arriver vite.” Ce réalisme lucide est peut-être le plus grand atout de l’UBB dans cette période post-titre. TOP 14. Tous les cadres au repos, les espoirs sur le pont : la compo probable de l'UBB à MayolEn somme, l’UBB a franchi une étape majeure. Mais le plus dur commence : transformer cet exploit en socle durable. Et si Toulouse inspire, Bordeaux veut écrire sa propre histoire. Avec ses codes, ses hommes et, surtout, une nouvelle ambition chevillée au corps.