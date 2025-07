PRO D2. Philippe Saint-André débarque à Provence Rugby avec des ambitions XXL

Recrutement ciblé, staff remanié et exigences revues à la hausse : le club aixois affiche désormais clairement son objectif. Fini les demi-finales, place à la montée.

Deux ans après son départ du MHR, Philippe Saint-André va retrouver le terrain. Cette fois, c’est à Provence Rugby qu’il pose ses valises, dans un costume de manager élargi. Moins médiatique, mais plus engageant. À Aix-en-Provence, l’ancien sélectionneur des Bleus n’a pas signé pour faire joli : il vient pour faire monter le club.

Du vécu, des idées claires, et de l’humilité

Devant plus de 2000 supporters réunis à la mi-juillet, Saint-André n’a pas fait de promesse en l’air. Il connaît les attentes, il sent l’engouement, mais reste mesuré : la Pro D2, il ne l’a jamais pratiquée. Il va donc la découvrir, avec beaucoup d’envie et un vrai respect pour ce championnat souvent sous-estimé. Cela ne l’a pas empêché de poser, dès son arrivée, les bases d’un projet de haut niveau.

Pour ça, PSA a construit un staff à son image : dense, expérimenté et rompu à la gagne. Il a embarqué avec lui Sébastien Fouassier pour piloter les avants, Julien Dupuy pour les trois-quarts, Rémi Ladauge pour la défense, et surtout Alexandre Marco, préparateur physique qui a roulé sa bosse au Stade Français, à Toulon, ou encore avec la Squadra Azzurra. Une vraie cellule performance, avec des mecs qui savent ce que c’est que de soulever des trophées. C’est d’ailleurs le leitmotiv de Saint-André : entourer le club de gens qui ont gagné. Parce que l’expérience, dit-il, "tu ne peux pas l’acheter".

Un audit express, un mercato solide

Avant même d’enfiler le survêt’, PSA a bossé. En coulisses, il a mené un audit express de tout le club et géré, à distance, un mercato ambitieux. Le recrutement a été pensé pour muscler le groupe en accord avec l’identité de jeu. Des profils de Top 14 sont arrivés : Sébastien Taofifenua, Laterrade, Deghmache, Bituniyata, ou encore Pierre Lucas. Le mot d’ordre : densifier devant, et injecter de la puissance. Car pour Saint-André, le rugby reste simple : "les avants gagnent l’argent, les trois-quarts le dépensent."

Depuis le 15 juillet, la prépa a commencé sur un bon rythme. La montée commence dès l'été. Et le staff veut des joueurs affûtés, capables de performer toute la saison. Ce que Provence n’a pas su faire l’an dernier, plombé par les blessures et une forme en dents de scie en fin de saison.

Avec ce nouvel organigramme et cette ambition affichée, Provence Rugby ne se cache plus. L’objectif est double : se qualifier, et se donner toutes les chances de finir dans les deux premiers pour éviter le piège du barrage. Le président Denis Philipon l’a dit sans détour : "On veut monter." Et Saint-André ne dit pas autre chose, même s’il reste prudent sur la temporalité. À moyen terme, Provence doit s’installer en Top 14.

Un club qui attire de plus en plus

"Les joueurs veulent venir", glisse PSA. Entre un cadre de vie plus que séduisant, des installations dignes de l’élite et un staff réputé, Provence Rugby commence à devenir une destination prisée. Le carnet d’adresses du manager fait le reste. Et ce n’est pas un hasard si des anciens du Stade Toulousain, de Montpellier ou de Toulon ont dit oui à Aix.

Provence Rugby n’est plus là pour faire de la figuration. Avec Saint-André aux commandes, le club veut capitaliser sur les deux dernières saisons et briser le plafond de verre. Le Top 14 est dans le viseur. Il faudra de la régularité, de la maîtrise, et une grosse dose d’exigence. Ça tombe bien, c’est justement ce que PSA est venu apporter.