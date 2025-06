TOP 14. COMPOSITION. Pas de calcul pour l’UBB : Penaud, Jalibert, Lamothe titulaires face à Vannes

Pas question de relâcher la pression : face à Vannes en TOP 14, l’UBB aligne ses cadres pour verrouiller la 2e place et rester dans le rythme.

Ce samedi 7 juin à Chaban-Delmas, Bordeaux-Bègles clôt sa phase régulière contre le RC Vannes avec une équipe qui sent bon la phase finale. Si la qualif est déjà assurée, les Girondins veulent garder le rythme et soigner les automatismes. Surtout, ils ont une deuxième place à sécuriser.

Penaud et Jalibert bien présents

Pas de turnover massif à l’UBB, loin de là, mais des absences malgré tout. Matthieu Jalibert mènera l’orchestre en 10, avec Yann Lesgourgues à la mêlée. Damian Penaud est aligné à l’aile, tout comme Louis Bielle-Biarrey, dans un triangle d’attaque complété par le futur retraité Nans Ducuing à l’arrière.

Le duo Depoortere – Van Rensburg est posté au centre. Une ligne arrière compétitive, pour une équipe qui veut lancer la machine en vue des phases finales.

Lamothe capitaine, du lourd devant

Devant, le pack est dense. Samu démarre en 8, encadré par Gazzotti et Petti. En deuxième ligne, Cazeaux et Coleman seront chargés de dominer la conquête. En première ligne, Tameifuna, Perchaud et Lamothe (capitaine du jour) apportent du poids et de l’expérience.

Sur le banc, l’UBB pourra compter sur Tataffu , Moefana, Retière ou encore Taufa pour apporter du punch en fin de match. Une rotation qui ne baisse pas le niveau, et qui laisse aussi entrevoir les intentions du staff pour la suite.

Vannes, pas encore relégué, et encore moins maintenu, jouera crânement sa chance en jetant toutes ses dernières forces dans la bataille. Pour l’UBB, il s’agit de soigner la forme, mais aussi la manière, avec l’ambition de finir dans les meilleures dispositions possibles avant les phases finales.

Et vu la compo, Yannick Bru et ses hommes ont clairement décidé de ne pas lever le pied.