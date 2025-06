TRANSFERT. 140kg hors-taxes : Le Racing 92 sur le point de signer la future attraction du Top 14 ?

Le colossal pilier des Wallabies Taniela Tupou serait sur le point de s’engager avec le Racing 92. Une recrue que le Top 14 attend avec impatience.

Il est l’un des rares première ligne à posséder des highlights YouTube plus longs que ceux de la majorité des 3/4 internationaux. Il faut dire que malgré ses plus de 140kg sur la balance, le garçon aime le ballon comme un numéro 8 et va probablement aussi vite que certains ailiers du Top 14 sur 20 mètres.

Ici, vous aurez probablement déjà reconnu Taniela Tupou, l’homme à qui les bodybuildeurs du monde entier envieraient la génétique unique au niveau du bas du corps.

VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscuSi l’on parle de lui, c’est que le CV du 'poulagasse' des Wallabies tourne sur les tables de plusieurs dirigeants du Top 14, depuis plusieurs semaines. Ce jeudi, le média australien The Roar annonce même que le Tongan Thor est en passe de rejoindre le Racing 92 et la France pour y poursuivre sa carrière.

Vers un rôle d'impact player ?

Après le départ de Thomas Laclayat vers Pau, le club francilien aimerait en effet densifier son axe droit afin d’épauler Demba Bamba, le titulaire du poste sur la fin de saison. En l’occurrence, il aurait donc jeté son dévolu ici sur l’un des plus impressionnants joueurs de la planète, physiquement.

Un monstre aux 59 capes avec l’Australie, 26 essais en Super Rugby et qui, à 29 ans désormais, reste l’un des meilleurs droitiers de la planète lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens.

VIDEO. 😱La passe de magicien du pilier Taniela Tupou pour l'essai face aux Boks

Même s’il a accumulé pas mal de pépins physiques et pris un peu de poids ces dernières années (1m82 pour 142kg), ses capacités physiques restent hors du commun et font toujours beaucoup de mal face à des défenses fatiguées.

S’il venait à s’engager dans les Hauts-de-Seine comme c’est sur le point de se faire selon The Roar, "Big Nela" pourrait donc être le meilleur impact player du championnat. Et naturellement l’une des attractions du Top 14, lui qui aussi bien connu pour sa force de dos argenté (on parle de plus de 300kg au squat !), que son gaz et ses charges dévastatrices. Bref, le genre de gars pour qui on se déplace au stade…