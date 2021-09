VIDEO. 😱La passe de magicien du pilier Taniela Tupou pour l'essai face aux Boks

Le match entre l'Australie et l'Afrique du Sud a été marqué par la sublime passe du pilier Taniela Tupou pour l'essai de Marika Koroibete.

Réputé pour sa puissance et ses cannes, Taniela Tupou a fait étalage de toute sa classe ballon en main ce samedi face à l'Afrique du Sud. Une fois n'est pas coutume, le pilier était titulaire. Et il s'est montré décisif dans cette partie qui aura vu une fois de plus beaucoup de jeu au pied. L'Australie a passé la ligne de craie de craie à deux reprises dans le premier acte puis deux autres fois dans la seconde période par Marika Koroibete. Ce dernier doit sa première réalisation au superbe travail de Tupou. Dans le couloir des 5m, le pilier droit a parfait fixé le défenseur et adressé une passe en aveugle et sous le bras à son coéquipier qui a mis les cannes. Tupou a d'ailleurs été élu homme du match.