RÉSUMÉ VIDÉO. Sacrée, l’Afrique du Sud domine son hémisphère et étrille l’Argentine

Devant son public, l’Afrique du Sud a remporté le Rugby Championship 2024 en signant une large victoire face à l’Argentine (48-7).

C'était une finale dont le suspens ne faisait pas grand doute. Devant leur public, l’Afrique du Sud a remporté son premier Rugby Championship depuis 2019. Ce sacre a été scellé grâce à une victoire XXL face à une Argentine dépassée par les évènements (48-7), ce samedi 28 septembre.

L’Afrique du Sud XXL

Dès le début de la rencontre, l’arrière Aphelele Fassi s’est introduit dans l’en-but adverse à la 8ᵉ minute de jeu. Quelques actions plus tard, il verra Pieter-Steph du Toit lui succéder pour offrir une confortable avance aux siens au quart d’heure de jeu.

Ensuite, l’Argentine pensait revenir dans la partie avec un essai signé par son ouvreur Tomas Albornoz (19ᵉ). Cependant, la sortie de son premier centre Santiago Chocobares quelques minutes après, pour une grosse blessure au genou, va sérieusement dégrader la qualité de la défense sud-américaine, qui n’était déjà pas des plus imperméables.

Avant la mi-temps, Aphelele Fassi (33ᵉ) et Cheslin Kolbe (38ᵉ) vont en Terre promise pour agrandir l’écart au score en faveur des locaux. De retour des vestiaires, les Springboks marquent déjà une différence de 20 points avec Los Pumas. Alors qu’il reste 40 minutes de jeu, les espoirs de titres argentins semblent envolés.

Par ailleurs, les Sud-Africains vont repartir sur le même rythme dans le second acte. Ainsi, Malcolm Marx (69ᵉ), Pieter-Steph du Toit (73ᵉ) et Jesse Kriel (78ᵉ) vont alourdir l’addition. Dominante dans son hémisphère, l’Afrique du Sud s’avance désormais vers une tournée européenne attendue. Ils affronteront successivement l’Écosse (10 novembre), l’Angleterre (16 novembre) et le pays de Galles (23 novembre).

L’Argentine sur courant alternatif

Pour ce qui est de l’Argentine, les vieux démons paraissent ne les avoir toujours pas quittés. Vainqueur de l’Afrique du Sud la semaine passée, Los Pumas avaient l’occasion de remporter le premier Rugby Championship de son histoire, en cas de victoire bonifiée. Malheureusement, cette lourde défaite éradique tout espoir de titre, les repoussant aux futures années.

Auteurs de trois victoires en six matchs, les Argentins ont remporté une rencontre face à chacun de leurs adversaires. Ils pourront avoir des regrets concernant leur défaite inattendue face à l’Australie, en Argentine. S’ils avaient assuré cette victoire, leur voyage en Afrique du Sud n’aurait pas relevé de la même atmosphère. Latins, les Sud-Américains confirment les stéréotypes sportifs les concernant, capables du pire comme du meilleur.

