VIDEO. Comment les Springboks ont ''espionné'' le XV de France grâce à Youtube

Souvenir extrêmement douloureux pour le XV de France et tous ses supporters, le quart de finale perdu contre les Springboks lors du dernier mondial. Voici comment ces derniers ont espionné nos Bleus.

Des vidéos YouTube décryptées

Nous savons que le niveau d'analyse et de compétences du staff sud-africain était élevé, mais pas à ce niveau ! Dans une séquence filmée par World Rugby, nous pouvons voir Erasmus et ses acolytes en pleine discussion avant le match face aux Bleus.

La Coupe du monde de rugby est l'une des compétitions les plus longues du monde, avec pas moins de six semaines d'affrontement. Cette durée a laissé le temps à l'équipe de communication de la Fédération Française de Rugby de diffuser des épisodes d'une série sur YouTube appelée "Destins Mêlés".

Un épisode était disponible chaque semaine, ce qui était même devenu un rendez-vous de près d'un quart d'heure pour les fans du XV de France. Dans ses vidéos, France Rugby nous proposait une immersion dans la vie de groupe des Bleus, avec des témoignages et interview, mais également des moments de vie des joueurs.

Ensuite, il y avait souvent le résumé d'une rencontre, et des passages filmés des séances d'entraînement et des ajustements faits par le staff tricolore. C'est ainsi que la bande à Erasmus est parvenue à déchiffrer une partie de la stratégie des Bleus, surtout sur les zones de ruck.

Très critiquées durant toute la partie, eh bien après la rencontre, ces zones d'affrontements au sol ont été pointées du doigt par plus partie-prenante, qui s'étaient accordées pour dire que des fautes d'arbitrage claires et évidentes avait été commises.

Si tout n'a pas été irréprochable de ce côté, comme l'a reconnu World Rugby lors de la dernière action litigieuse du troisième ligne Kwagga Smith, les Boks ont tout de même posé des problèmes aux Français.

On apprend que les Boks ont déchiffré une partie de la stratégie du XV de France sur les rucks, avant le quart de finale de la RWC2023, grâce à la série YouTube "Destin Mêlés" de la FFR 🫠

Dans cette séquence vidéo d'analyse, nous voyons très clairement que le staff sud-africain pioche dans ces épisodes de "Destins Mêlés" pour comprendre les annonces françaises, comme les langages codés pour dire au porteur de balle de passer au sol ou de rester debout.

Si cela peut vous paraître être des détails, sur la scène internationale, c'est un véritable pain béni pour les Springboks qui se sont finalement servis sur un plateau avec les informations qui étaient disponibles sur la place publique.

Aujourd'hui, cette série existe encore et comporte huit saisons, pour différencier les compétitions. Elle a été créée il y a deux ans, et plus de 40 épisodes ont vu le jour. Pour la Coupe du monde 2027 en Australie, espérons que le service de communication de la FFR soit plus discret sur les séances d'entraînements des joueurs.

