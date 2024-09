RUGBY. Vannes lance sa saison, Bordeaux accélère et Toulouse reste leader, nos pronos de la troisième journée de Top 14

Troisième journée de Top 14 ce week-end et pas des moindres avec des affiches haletantes et des rencontres indécises. Voici les pronostics de la rédaction.

Toulouse coiffe Montpellier

Habitué à jouer le dimanche soir, le Stade Toulousain sera à l'ouverture de cette nouvelle journée de Top 14. Les Toulousains se déplacent dans l'Hérault pour défier le MHR, qui vient de gagner à l'extérieur face à Perpignan. L'année dernière, Toulouse avait gagné avec une équipe très remaniée, et pourrait faire de même avec une composition bien plus compétitive cette fois. Nous pensons que Montpellier sera sur la défensive, mais que les assauts toulousains feront craquer la défense des locaux. Nous pronostiquons une victoire de Toulouse, point de bonus défensif pour le MHR.

Clermont retrouve la victoire

Largement vainqueur de Pau (39-7) lors de la première journée de championnat, l'ASM a perdu le fil du match contre le Racing 92 d'Owen Farrell. Pourtant, les Auvergnats ont montré de belles choses, et accueillent Bayonne cette fois, qui s'est lourdement incliné contre Pau (51-29). Les Bayonnais devraient opérer de la rotation, tandis que Clermont alignera son équipe type, afin d'aller chercher son deuxième succès à la piaule. Nous pensons que les Clermontois vont réserver le même sort aux Basques que lors du premier match au Marcel-Michelin, et nous partons sur une victoire bonifiée des locaux.

Castres confirme face à Perpignan

Sauvé de justesse face au Racing 92 par Ambadiang, Castres a remporté son premier match avant de se déplacer le week-end dernier sur la pelouse de Toulon. Les hommes de Jérémy Davidson ont bien failli repartir du Var avec une victoire, mais le RCT a accéléré dans le second acte pour porter le score à 30-28. En face, Perpignan n'a toujours pas glané le moindre succès et a livré une performance en demi-teinte contre Montpellier. Au vu de la forme des deux équipes, nous pensons que le CO devrait assurer l'essentiel à domicile malgré une bataille féroce. Succès des Tarnais, mais point de bonus défensif pour les Catalans.

Vannes lance sa saison

Défaits par Toulouse lors du premier match, les Vannetais ont montré un superbe visage face au Stade Français, et n'ont perdu que 34 à 31, leur permettant ainsi de gagner leur premier point dans l'élite. Vannes semble retrouver son jeu, fait de mouvement et de belles envolées, avec qui plus est, une conquête qui se rode. Contre le LOU, qui n'a pas encore connu la défaite, nous pensons que les promus parviendront à prendre le meilleur devant un stade de La Rabine plein à craquer. Lyon devrait faire tourner son effectif, et le moment parait être le meilleur pour que Vannes lance sa saison. Victoire des locaux, aucun point de bonus des deux côtés.

La Rochelle bat Pau

Selon nous, ce match sera l'un des plus indécis de cette troisième journée de Top 14. Pau vient de gagner largement contre Bayonne et n'a pas montré son vrai visage lors du déplacement à Clermont. Les Béarnais voudront ainsi se refaire, tandis que La Rochelle a gagné Toulon de justesse à domicile, et s'est incliné contre Toulouse. Les Maritimes devraient réussir, par expérience, à contenir les envies offensives paloises, mais pourraient encaisser des points. Nous partons sur une courte victoire de La Rochelle, avec un point de bonus défensif pour les hommes de Piqueronies.

Bordeaux remballe le Racing 92

Ce samedi soir, véritable affiche de phase finale entre l'UBB et le Racing 92. Les deux équipes ont le même nombre de points, se sont aussi montrées dangereuses à l'extérieur et ont assuré la victoire à domicile. Dans un stade de Chaban-Delmas en ébullition, difficile de s'imposer et le Racing 92 manque encore certainement d'automatismes, surtout derrière, pour venir contrecarrer la vitesse des internationaux tricolores. L'UBB devrait garder le même plan de jeu, mais faire moins de fautes pour gagner contre les Franciliens. Nous ne voyons pas Bordeaux s'incliner à domicile à ce stade de la compétition, et nous partons sur une victoire simple des locaux.

Paris patauge à domicile

Balayé par l'UBB lors de la première journée (46-26), le Stade Français s'est aussi fait peur contre Vannes, mais a glané son premier succès. Dans le temps, Toulon a battu le CO, et semble monter en gamme et décider à gagner hors de ses bases. Face au Stade Français, nous pensons que Toulon a toutes les armes pour prendre en otage la capitale. Louis Carbonel, un ancien de la maison rouge et noire, devrait être visé, ce qui n'arrange pas les affaires de Paris. Nous partons sur une victoire des Toulonnais rondement menée, sans bonus défensif pour les Parisiens.

