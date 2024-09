Rugby Championship. Record de 140 capes : Ce joueur sur le point de surpasser une légende du rugby

Il ne reste plus que deux rencontres dans cette édition 2024 du Rugby Championship et nous allons assister à un vrai moment d'histoire ce week-end avec un record fou qui sera dépassé.

James Slipper pour écrire l'histoire

Dans l'histoire du rugby internationale, peu de joueurs peuvent se targuer d'avoir connu plus de 100 capes, et les centurions sont un cercle très fermé réservé à l'élite mondiale.

Parmi eux, des joueurs ont encore poussé le bouchon un peu plus loin, et ont même brisé des records que nous ne pensons pas capable d'être battus. Ce fut le cas de l'excellent George Gregan, demi de mêlée emblématique des Wallabies.

Ce dernier a cumulé 139 capes, en pas moins de 13 saisons internationales, de 1994 à 2007. Ensuite, il s'en est allé sur la rade à Toulon, puis a fini sa carrière au Japon, en 2011. C'est un monument du rugby australien qui a d'ailleurs remporté la Coupe du monde en 1999.

Mais voilà, chaque record est fait pour être brisé, et c'est bien ce qui nous attend ce week-end lors de la réception des All Blacks par l'Australie. En effet, sur le banc des remplaçants se trouvera James Slipper, qui devrait honorer sa 140ᵉ sélection avec son pays.

Le pilier de 35 ans, qui évolue aux Brumbies, a démarré sa carrière en 2010 avec les Queensland Reds, et a été sélectionné la même année avec les Wallabies. Depuis, il n'a jamais quitté le groupe et 14 ans plus tard, il va devenir l'Australien le plus capé de l'histoire.

Depuis 2010, il n'a jamais fait une saison sans porter le maillot de sa sélection, preuve d'une longévité et d'une hygiène de vie exemplaire. Il va devenir également le sixième joueur le plus capé de l'histoire du rugby.

Devant lui se trouve, Brian O'Driscoll (141), Sergio Parisse (142), Richie McCaw (148), Sam Whitelock (153) et enfin l'intouchable Alun Wyn Jones et ses 170 sélections avec le XV du Poireau. Pour Slipper, il devrait sûrement battre O'Driscoll d'ici à la fin du Rugby Championship, et même Parisse s'il continue d'être sélectionné.

Néanmoins, pour Joe Schmidt, cette statistique n'est qu'anecdotique, car le stratège souhaiterait que son équipe retrouve le chemin du succès après la déroute subîtes en Argentine, 67-27. Les Australiens pourront compter sur le retour du centre Hunter Paisami et de l'arrière Tom Wright.

