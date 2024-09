RUGBY. Top 5 des raisons pour lesquelles Toulon va s'imposer face au Stade Français

Récents vainqueurs de Castres et de Vannes, Toulon et le Stade Français se retrouvent ce dimanche soir au Stade Jean-Bouin. Voici les 5 raisons qui nous poussent à croire en une victoire du RCT.

Paris a été friable contre Vannes

Le week-end dernier, les soldats roses étaient opposés aux promus vannetais, et bien que le sur le papier, la rencontre pouvait paraître déséquilibrée, les Bretons ont tenu la dragée haute aux hommes de la capitale.

Paris n'a gagné que de trois petites unités, 34 à 31, et a perdu copieusement la seconde période 10-21. Vannes a même eu une possession en fin de match pour accrocher le match nul ou même la victoire. Cette victoire parisienne a mis en lumière les lacunes des locaux, surtout en défense où l'absence de Ward au milieu du terrain pèse énormément.

Toulon est sur une bonne dynamique

Pour le RCT, la victoire a aussi été courte ce week-end contre Castres, 30-28, mais le scénario du match bien différent. Les hommes de Mignoni ont rattrapé un retard de 12 points, car jusqu'à l'heure de jeu, ils étaient menés 13-25. Heureusement, dans les 20 dernières minutes, les Varois ont inscrit deux essais transformés. Ils ont remporté la seconde mi-temps 17-11, preuve d'un caractère déjà bien présent.

En plus de cela, hors de leurs bases, les Toulonnais ont failli battre La Rochelle à Marcel-Deflandre pour la première journée de la saison. Ils se sont inclinés 19-15, et ont montré un superbe visage défensivement. Face à Paris, ce schéma pourrait être reproduit.

Paris n'est pas encore rodé

A l'intersaison, Paris a perdu de nombreux cadres dont Habel-Kueffner (Bayonne), Mickael Ivaldi (Toulon), Rory Kockott, Joris Segonds (Bayonne) ou encore Kylan Hamdaoui (Clermont). Néanmoins, c'est surtout la charnière qui manque cruellement au jeu de Paris.

Pour le moment, Louis Carbonel peine à trouver ses marques et son association avec Gimbert ou Weber ne fonctionne pas vraiment à merveille. Face à son ancienne équipe, l'ouvreur de 25 ans pourrait avoir une pression supplémentaire, et sera forcément visé par ses ex-coéquipiers.

Toulon a failli l'emporter l'an passé

La saison dernière, le RCT était rentré sur la rade avec un point pris dans la capitale, mais avec aussi des regrets de ne pas avoir remporté la partie. Ces derniers s'étaient inclinés 23-20, et avaient remporté le second acte 6-17.

Cette fois-ci, l'entame de match devrait être plus sérieuse pour les Toulonnais, qui ne devraient pas laisser Paris installer son jeu. Pour Toulon, la composition ne devrait pas être bien différente, et cette expérience pourrait aussi peser dans la balance.

Enzo Hervé le clutch player

Avec Dan Biggar et Paolo Garbisi dans les rangs de Toulon en qualité de demi d'ouverture, verra-t-on Enzo Hervé mener le jeu du RCT ce week-end ? C'est fort probable au vu des deux premières journées de Top 14. Avec seulement 24 minutes de jeu et quatre points inscrits, l'ancien du CAB a permis aux siens de rentrer dans le bonus défensif face à La Rochelle et de gagner la partie contre Castres d'une transformation en bord de touche.

Si ce dernier n'est pas titulaire, il reste une arme dangereuse sur le banc de touche, car sa qualité face aux perches n'est plus à prouver. S'il démarre, Biggar devrait être utilisé en finisseur et son expérience des grands rendez-vous devrait aussi être un atout pour le RCT.

