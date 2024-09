RUGBY. 50 points passés à Bayonne, retour d'un Olympien, quelles sont les chances de Pau à La Rochelle ?

Ce samedi, la Section Paloise se déplace sur la pelouse de Marcel-Deflandre pour défier La Rochelle. Un match qui risque d'être spectaculaire, mais quelles sont les chances de victoire de Pau ?

Une confiance retrouvée

Lors de la première journée de Top 14, Pau est allé défier l'ASM dans son antre, au Michelin, et tout ne s'est pas passé comme prévu. Les Béarnais ont subi la loi des Auvergnats, et se sont inclinés 39 à 7.

Cette entame de saison a forcément ébranlé la confiance des hommes de Sébastien Piqueronies, qui nourrissent des ambitions supérieures à la saison dernière. Pour rappel, Pau a terminé à la neuvième place, à seulement deux unités du Racing 92 qui était le premier qualifié.

Pour espérer connaître les phases finales du Top 14 pour la première fois de son histoire, le club a recruté intelligemment, avec la venue de 13 joueurs supplémentaires. Une fois ce beau monde réuni, il a donc fallu que la mayonnaise prenne, et c'est bien face à Bayonne que tout ça s'est concrétisé.

Dans une rencontre ouverte, Pau a pris le meilleur sur l'Aviron et a même dépassé la barre symbolique des 50 points inscrits avec pas moins de sept essais plantés. Les Palois ont donc pris un bonus offensif, qui les places à égalité avec six autres équipes, dont l'ASM qui est troisième.

Le contenu de ce match est aussi à retenir pour les Palois, malgré quelques lacunes défensives, ces derniers ont eu la volonté de déplacer la balle et de créer du mouvement, même après le coup de sifflet final. Cinq joueurs différents ont marqué, et Daubagna et Luc se sont offerts le luxe d'un doublé à la maison.

Le retour d'un Olympien

Joueur phare lors de la quête du sacre Olympique, Aaron Grandidier-Nkanang a décidé de se consacrer au rugby à sept cette saison, afin de jouer un maximum en Top 14.

Recrue star dans cet effectif palois, le joueur de 24 ans a fait le choix de quitter le Corrèze et le CAB, où il était resté de nombreuses saisons avec cinq titularisations en Top 14. Au micro de Sud Radio, l'ailier a avoué : "L'objectif est simple cette saison, performer le plus possible avec Pau."

Mis sur la touche lors des deux premières rencontres, le Londonien de naissance ne devait intégrer le groupe qu'en fin de bloc, afin de s'acclimater au mieux au rugby à XV qu'il avait quitté depuis un certain temps. Toutefois, Sébastien Piqueronies devrait le titulariser ce week-end, sur une aile, tout en laissant Aymeric Luc de l'autre côté et Maddocks à l'arrière.

Pour Grandidier, c'est l'opportunité de marquer les esprits pour sa première avec Pau, mais aussi de se différencier de la concurrence qui est rude, avec la présence d'Attissogbe également. Nul doute que les qualités de vitesse de ce dernier, couplées à son intelligence de jeu, lui permettront de créer des différences.

Des chances de victoire ?

Pour son premier match à domicile, La Rochelle a bien failli perdre le fil de la rencontre contre le RCT, et s'est imposé seulement 19 à 15, après une domination pourtant nette. Contre Toulouse ce week-end, les hommes de Ronan O'Gara ont perdu 35-27.

Néanmoins, cette rencontre a été bien plus aboutie avec une paire de centres Seuteni/Thomas très en vue et percutante. Ce week-end, Teddy Thomas ne sera pas présent, mais Danty fera son retour dans le XV de départ.

Évidemment, gagner à Marcel-Deflandre n'est jamais une mince affaire, mais la saison dernière, Pau n'avait perdu que 25-23, et n'était pas passé loin d'un exploit. En 2022, la Section avait même battu les Rochelais chez eux, 21-38, ce qui n'est donc pas impossible.

L'année dernière, les hommes en vert ont remporté trois matchs hors de leurs bases, face à Perpignan, aux Cheetahs en Challenge Cup puis sur la pelouse de l'UBB. Rien n'est donc fait pour les locaux, qui devront jouer leur meilleure partition pour s'imposer.

