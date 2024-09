RUGBY. Danty et Dulin de retour, Hastoy à l'ouverture, la composition probable de La Rochelle

Avec une victoire et une défaite encourageante face au Stade Toulousain, La Rochelle monte en puissance en ce début de saison. Voici la composition probable des Rochelais pour la réception de Pau.

Des retours importants

Pour la réception de Pau, La Rochelle devrait naturellement sortir la grosse armada, pour tenter de glaner leur deuxième succès de la saison devant un stade Marcel-Deflandre une fois de plus à guichets fermés.

Les hommes de Ronan O'Gara ne sont pas passés si loin d'une victoire en terre toulousaine, mais une fois de plus, un carton jaune (celui de Will Skelton en l'occurrence) a fait basculer le match. Toutefois, de belles choses ont été aperçues avec notamment une paire de centres Seuteni-Thomas très en vue.

Pour la réception de la Section Paloise, qui s'est imposé face à Bayonne au terme d'un match ultra-spectaculaire (42-40), les Maritimes vont pouvoir compter sur le retour de plusieurs cadres, et devraient avoir un XV de départ des grands jours.

Pour commencer, la première ligne sera composée de Reda Wardi, Pierre Bourgarit et Georges-Henri Colombe, trois internationaux français. En deuxième ligne, Thomas Lavault enchaine les titularisations, et sera cette fois associé à la montagne Will Skelton.

Du changement en troisième ligne, car Pierre Boudehent prendra la place de Matthias Haddad, tandis que Judicaël Cancoriet et Grégory Alldritt tiendront leur rang. La charnière sera aussi différente que celle alignée contre Toulouse puisque Tawera Kerr-Barlow fera son retour et qu'Antoine Hastoy pendra le numéro 10 des mains de West. Le Néo-Zélandais devrait être sur le banc.

La paire de centres sera, elle aussi, modifiée, en raison de la blessure à l'adducteur de Teddy Thomas, mais surtout du retour de Jonathan Danty. Avec le numéro 13, Seuteni continuera de faire parler son talent.

Aux ailes, Dillyn Leyds et Jules Favre seront titulaires, au détriment de Jack Nowell qui a livré une performance en demi-teinte dans la ville rose. À l'arrière, l'expérimenté Brice Dulin devrait reprendre du service après avoir manqué les deux premières journées.