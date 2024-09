RUGBY. Tests de novembre : Pourquoi Mickaël Guillard pourrait être la surprise du XV de France

Titulaire en Top 14, Mickaël Guillard confirme son potentiel. Avec la tournée de novembre en vue et la concurrence féroce en deuxième ligne, le Lyonnais peut-il s'inviter chez les Bleus ?

Titulaire à 20 reprises l'an passé lors de ses 29 matchs joués, Mickaël Guillard se place déjà comme candidat pour la tournée de novembre du XV de France au poste de deuxième ligne. Aligné d'entrée par le staff lyonnais en ce début de saison, il pourrait en effet s'inviter chez les Bleus cet automne.

À seulement 23 ans, l'ancien international U20 a impressionné cet été lors de sa première sélection contre l’Argentine, et pourrait profiter de la possible absence de Paul Willemse pour grappiller du temps de jeu sous les ordres de Fabien Galthié.

Lors des tests contre les Pumas, Guillard a surpris tout le monde. Solide dans les duels, précis en touche, et précieux en défense, il a su répondre présent dans un contexte compliqué.

Une performance remarquée, et surtout prometteuse pour la suite de sa carrière internationale. De quoi alimenter les débats sur sa présence pour les tests de novembre. Lesquels se joueront face à la Nouvelle-Zélande, le Japon et l'Afrique du Sud. On pourrait ainsi l'imaginer sur la feuille de match pour le second match.

RUGBY. ''Problèmes de suspension'', Paul Willemse : Mystère autour de sa suspension et son retour en Top 14Avec un Willemse dans le doute et Taofifénua de plus en plus concurrencé par la jeunesse, les portes semblent grandes ouvertes pour Guillard. Certes, la concurrence est forte avec Meafou, Flament, Woki, ou encore le prometteur Posolo Tuilagi, mais le Lyonnais a une carte à jouer, d'autant que sa polyvalence et son dynamisme plaisent au staff tricolore. Il peut en effet évoluer aux trois postes de la troisième ligne.

"J'ai envie de montrer que je peux devenir important. Surtout, ce que j'ai envie de faire, c'est montrer que ce n'était pas juste une saison. Montrer que c'est mon niveau actuel. Montrer que je peux faire ça sur plusieurs saisons, pour aider au mieux l'équipe. C'est collectif qui prime. Si je peux permettre à l'équipe de gagner et de remporter des matchs en jouant bien, je vais continuer de faire ça et essayer de m'améliorer à chaque match."

Au LOU, Mickaël Guillard continue de monter en puissance et de gagner du temps de jeu. Sa prolongation jusqu'en 2029 illustre bien la place importante qu'il occupe au sein du club. Incontournable en club, il sait qu'il doit enchaîner les performances pour convaincre Fabien Galthié de l’emmener dans la bataille cet automne.

La tournée de novembre pourrait donc être un tournant pour lui en vue concernant sa carrière internationale. Enchaîner les bonnes sorties en Top 14, prouver qu’il peut rivaliser avec les meilleurs en deuxième ligne, voilà le défi qui l'attend. À lui de continuer sur cette lancée pour s’imposer. Alors, Guillard dans le groupe France pour novembre ? Rien n’est encore fait, mais le Lyonnais a toutes les cartes en main.