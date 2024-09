''La plus grande rivalité de rugby'', les Tournées XXL entre les All Blacks et les Springboks inquiètent autant qu'elles affolent

Changement radical en vue : en 2026, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande mettent de côté le Rugby Championship pour des tournées mythiques.

C’est officiel, le Rugby Championship tel qu’on le connaît vit ses dernières heures. Une bombe a été lâchée dans le monde du rugby international avec la scission entre deux des plus grandes nations du ballon ovale : l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Phil Waugh, PDG de Rugby Australia, a confirmé à The Roar que le tournoi annuel ne se tiendrait pas en 2026, 2028 ni en 2030. Mais seulement en 2027 et 2029. Une annonce qui bouleverse la compétition phare de l’hémisphère sud.

Cette décision s’explique par un retour aux tournées traditionnelles entre les Springboks et les All Blacks. Dès 2026, les Boks accueilleront les Néo-Zélandais pour une série épique de huit rencontres, dont trois tests.

Des matchs contre les équipes provinciales et l'Afrique du Sud A sont également prévus, rappelant l’époque des longues tournées d’antan. Une réplique aura lieu en 2030, lorsque l’Afrique du Sud rendra la pareille en terres kiwi. On rappelle qu'une coupe des nations est aussi au programme international à partir de 2026. On ne peut que s'interroger sur la manière dont le calendrier va être agencé.

Le concept, provisoirement surnommé « La plus grande rivalité de rugby », pourrait devenir le nouvel axe majeur du rugby international. Certains estiment que cette initiative redonnera du lustre à une rivalité historique en créant un format unique et captivant pour les fans. Cependant, cette relance des tournées pose de sérieux défis pour les autres participants du Rugby Championship.

En effet, l’Australie et l’Argentine risquent de se sentir lésées dans cette affaire. Sans l’affrontement annuel entre les quatre grandes nations, leur calendrier pourrait manquer de prestige. De quoi inquiéter Rugby Australia, qui a déjà vu Phil Waugh s’exprimer sur les retombées économiques et sportives de ce changement de cap.

L’Afrique du Sud, quant à elle, semble déterminée à marquer un tournant historique. En accueillant les All Blacks pour ces huit matchs, elle renforce non seulement son lien avec son rival de toujours, mais repense également son positionnement sur la scène internationale. Certains y voient une opportunité d’augmenter les revenus et de séduire un nouveau public.

Cette nouvelle ère pour les Springboks et les All Blacks pourrait donc chambouler durablement le rugby mondial. Alors que le Rugby Championship semble en déclin, ces tournées sont perçues comme un retour aux sources, un clin d'œil à une époque où le rugby était avant tout une affaire de fierté nationale.