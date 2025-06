Ces supporters qui enfilent le maillot d’un autre club… par amour, par pari ou par pitié

Ils ont osé ! Ces supporters ont porté les couleurs d’un autre club, sans renier leur passion. Famille, humour, tradition ou souvenirs de voyages : chacun sa raison.

Porter un autre maillot que celui de son club de cœur ? C'est la question qu'on a posée aux fans de rugby avec UnBonMaillotRugby.com. Sacrilège pour certains, clin d’œil assumé pour d’autres. Chez les supporters, les avis sont partagés, mais une chose est sûre : le maillot raconte une histoire, et parfois elle dépasse les couleurs habituelles.

Je commande ma box mystère

Maillot d’un autre club : entre passion, dérision et traditions

Chez les puristes, le ton est ferme. “Non jamais. Toulouse, toujours Toulouse”, balance Brigitte, fidèle jusqu’au bout au Stade. Même son de cloche chez Eliane pour le RCT : pas de maillot adverse, même pour rigoler. Julien, lui, explose : “WTF ??? Non mais ça va pas !”. D’autres, comme Dame Noëlle, l’assument à fond : “Trop fière de mes couleurs, jamais autre chose que 💛🖤 !”

Mais chez beaucoup de supporters, la réalité est plus nuancée. Il y a les collectionneurs, comme Bernard, ou ceux qui adaptent leur tenue à des circonstances très spéciales : “Enterrement de vie de garçon, mon témoin m’a fait porter le maillot du RCT… et pire, le short de l’OM !”, avoue Christophe. Peïo a connu le même sort, affublé du maillot de Toulouse lors d’un UBB-CO. N'oublions pas ceux qui enfilent des maillots pour aller à la salle de sport, afin d'avoir les bras bien moulés à la louche après une grosse pectoraux et triceps, n'est-ce pas Théo.

Famille, coups de cœur et amour du jeu

Pour d’autres, c’est l’attachement affectif ou familial qui prime. Julien porte l’ASM pour faire plaisir à sa tante et son filleul. Guillaume, abonné à Armandie, n’hésite pas à sortir celui de Brive “pour des raisons familiales”. Et puis il y a ceux que le rugby séduit partout : “J’aime le sud-ouest, je supporte Toulouse mais je peux porter Bayonne ou Bordeaux”, explique Djack.

"Grand fan de Dominici et Toulonnais, je supportais le Stade Français quand j'étais jeune et que Toulon n'était pas en TOP 14", confie Kévin G.

Sans oublier les amoureux du jeu, tout simplement. Ceux qui ne voient pas l’hérésie, mais l’hommage : le maillot des All Blacks “pour la beauté de leur jeu”, celui de l’Australie contre l’Angleterre en 2015, ou encore l’ASM, Vannes ou l’UBB “pour leur saison incroyable”.

Je vais sur UnBonMaillotRugby.com

Alors oui, on peut aimer un club, mais en respecter d’autres. Le rugby, c’est aussi ça : des valeurs, du respect… et parfois un peu de textile qui change !

Et si vous laissiez le hasard (presque) choisir pour vous ?

C’est justement l’idée d’UnBonMaillotRugby.com : recevoir chez soi un maillot surprise d’un club ou d’une nation de rugby… avec quelques garde-fous bien pensés. Vous pouvez exclure jusqu’à 10 clubs ou équipes que vous ne voulez surtout pas voir débarquer dans votre boîte aux lettres. Ensuite, vous choisissez le format (maillot, short, débardeur, tenue complète…), la taille (du XS au 5XL), et même la box : homme, femme ou enfant.

Il existe des offres à l’unité, mais aussi des formules d’abonnement pour les plus curieux ou les collectionneurs. Avec des économies au passage si vous commandez plusieurs box en même temps.

Une façon originale d’élargir sa garde-robe, de faire des clins d’œil à ses potes ou simplement de se faire surprendre par un maillot dont on ignorait qu’on finirait par l’adorer. Même si, oui, on gardera toujours un coin du placard pour celui de son club de cœur.