Alors que la FFR a dévoilé les poules de Nationale 2 pour la saison prochaine, les clubs d'Auch, Fleurance et Lannemezan alertent dans un communiqué commun.

Au travers d'un communiqué en commun, les présidents des 3 clubs dénoncent la décision de les placer dans la poule de l'est. Or, les 3 clubs sont situés dans le sud ouest, tous dans la région Occitanie.

Des coûts entre 180 000 et 220 000 euros

Le souci pour eux : ce sont des clubs amateurs ou semi-professionnels, qui ne possèdent pas de rentrées d'argent faramineuses chaque saison.

Ils dénoncent "une situation intenable, tant sur le plan sportif que financier", avec des stades vides de supporters, ceux extérieurs ne pouvant pas se déplacer. Des matchs à l'extérieur qui entraîneraient "des coûts de transports et d'hébergements exorbitants".

D'après leur calcul, ces coûts sont estimés "entre 180 000 et 220 000 euros" pour les équipes premières et espoirs. Cela mettrait en péril leur équilibre financier, alertent-ils.

Ils dénoncent du "copinage" et menacent des forfaits

Les présidents d'Auch, Lannemezan et Fleurance dénoncent dans leur communiqué commun le "copinage" qui, d'après eux, a été au cœur des décisions.

Nous dénonçons également avec force le "copinage" et les passes-droits qui semblent avoir guidé ces choix, au détriment de l'équité sportive.

Ils affirment aussi leur intention de déclarer forfait pour un ou plusieurs déplacements, faute de moyens. Ils souhaitent également saisir la CNOSF (Comité National Olympique et Sportif Français) "pour iniquité sportive", si ces poules venaient à prendre forme.

Par ailleurs, le barrage entre l'avant-dernier de Nationale et le finaliste perdant de Nationale 2 a été supprimé. Désormais, les 2 derniers de Nationale descendront, et les finalistes de Nationale 2 monteront.