TOP 14. Stade Toulousain : une composition prête à écrire une nouvelle légende

Le Stade Toulousain aligne une équipe de gala pour défier l’UBB en finale du Top 14. Entre l’impact de Willis, la précision de Ramos, voici le XV qui veut écrire l’histoire au Stade de France.

Ce samedi, le Stade Toulousain débarque au Stade de France avec l’appétit d’un ogre affamé. Malgré les absences, les Rouge et Noir aligneront une équipe de gala pour défier l’UBB, avec un objectif clair : prolonger leur série d’invincibilité en finale et écrire un peu plus l’histoire du Top 14.

Un XV qui sent la maîtrise

À l’arrière, Thomas Ramos sera une nouvelle fois le métronome et le buteur de ce collectif qui a passé 59 points l’an passé en finale (source). Autour de lui, Kinghorn et Mallia sur les ailes, Chocobares et Barassi au centre, Ntamack et Graou charnière. Derrière cette ligne, la capacité de jouer dans le dos de la défense girondine sera une clé. TOP 14. De la douleur de 2024 à la finale 2025 : la compo de Bordeaux pour défier Toulouse

Une troisième ligne de combat

Devant, Cros, Jelonch et Jack Willis formeront une troisième ligne taillée pour l’impact et les grattages. Willis, justement, affiche une détermination brûlante avant ce rendez-vous qu’il n’a pas oublié (voir ici). Derrière eux, la paire Flament-Brennan sera chargée d’assurer le volume de jeu et la conquête en touche.

Marchand en capitaine, Roumat forfait

En première ligne, Neti, Marchand (capitaine) et Aldegheri mèneront le combat d’entrée. Marchand portera le brassard dans cette finale où le Stade devra composer sans Alexandre Roumat, forfait de dernière minute.

Des finisseurs à impact

Sur le banc, Baille, Meafou, Lebel, Ahki ou encore Saito apporteront leur puissance et leur mobilité dans le dernier quart d’heure, moment où les finales basculent souvent. Toulouse aura besoin de ses finisseurs pour contrer la densité girondine.

Toulouse, l’expérience des finales

Avec 10 finales remportées consécutivement, le Stade Toulousain débarque à Saint-Denis avec une confiance forgée par les années. Mais en face, Bordeaux veut briser cette série, avec un groupe transformé depuis l’échec de 2024 (lire ici).

Une chose est sûre : la finale s’annonce bouillante, et Toulouse ne compte pas abandonner sa place sur le trône sans livrer bataille.