TOP 14. De la douleur de 2024 à la finale 2025 : la compo de Bordeaux pour défier Toulouse

Et si Bordeaux écrivait l’histoire ? La compo de l’UBB, avec Jalibert en chef d’orchestre et Penaud sur l’aile, veut faire tomber le Stade Toulousain samedi.

Ce samedi 28 juin, l’UBB n’a pas l’intention de se contenter du costume d’outsider face au Stade Toulousain. Portée par une ville en ébullition (voir ici), Bordeaux veut écrire l’histoire et mettre fin à l’incroyable série d’invincibilité toulousaine en finale.

Une ligne de trois-quarts à faire saliver

Derrière, Buros sera le dernier rempart et le relanceur, accompagné d’un triangle offensif de feu avec Bielle-Biarrey et Penaud sur les ailes. Au centre, Depoortere et Moefana formeront un duo équilibré entre puissance et justesse technique. TOP 14. Ce que Bordeaux a changé pour (enfin) battre le Stade Toulousain en finaleJalibert, en chef d’orchestre, sera à la baguette aux côtés de Lucu, capitaine d’une UBB qui arrive avec confiance, mais lucidité sur l’ampleur du défi (source).

Des avants prêts au combat

Devant, Poirot, Lamothe et Tameifuna mèneront le combat dans l’axe, tandis que Petti et Cazeaux tiendront la maison dans les airs. La troisième ligne Samu, Bochaton et Gazzotti aura pour mission de rivaliser dans l’impact face à Cros, Jelonch et Willis, bien décidés à imposer le rythme du Stade (lire ici).

Des finisseurs capables de changer la donne

Sur le banc, Sa, Perchaud et Falatea assureront la relève devant, tandis que Vergnes-Taillefer, Gray et Retière offriront du dynamisme en fin de match. Carbery et Janse Van Rensburg compléteront une liste de finisseurs à même de peser dans le money-time.

Un défi monumental face à Toulouse

Il faut dire que battre Toulouse en finale est un événement rarissime. Les Rouge et Noir restent sur 10 finales remportées consécutivement, un record qui pèse lourd (voir ici). Mais l’UBB croit en ses forces, dans une équipe qui a su grandir depuis le traumatisme de 2024.

TOP 14. Stade Toulousain : une composition prête à écrire une nouvelle légendeCette finale ne sera pas seulement un match, mais un rendez-vous avec l’histoire pour Bordeaux, qui rêve de faire tomber le roi.