Première pour Spring et Segonds, Villlière présent : la composition du XV de France face aux All Blacks

Gaël Fickou sera évidemment le capitaine de cette jeune formation pour sa 95ème sélection. À ses côtés, notons la présence de 2 novices parmi les titulaires.

Elle est donc là, la première composition d'équipe du XV de France pour la tournée en Nouvelle-Zélande. Après les péripéties dans son triangle arrière - suite aux blessures de l’arrière Cheikh Tiberghien, de l’ailier Gabin Villière et l'arrivée tardive au pays des Maoris de Léo Barré - Fabien Galthié a néanmoins dû trancher.

Barrett à la baguette, Rieko Ioane change de poste : la compo des All Blacks face au XV de France

Pour ce premier test, prévu samedi soir à Dunedin, sur l'île du sud, à près de 2h d'avion d'où séjournaient les Bleus jusqu'ici, aucun des 5 finalistes du Top 14 (Barassi, Brennan, Depoortère, Bochaton et Vergnes-Taillefer) ne sera sur la feuille.

Spring à l'aile, Villière opérationnel

Comme pressenti, c'est le remuant palois de 20 ans Théo Attissogbe - convaincant durant les essais - qui évoluera à l'arrière pour un duel face à la référence Will Jordan.

Sur l'aile droite, dans le même couloir que Rieko Ioane (quelle première !), c'est le Basco/Kiwi Tom Spring, dont le père Sean était un ouvreur néo-zélandais inspiré, qui débutera après une belle fin de saison avec Bayonne. Accompagné de Gabin Villière, longtemps incertain, qui est bien titulaire à l’aile.

Du Pays Basque à la Nouvelle-Zélande : le destin fou d’un fils de Kiwi qui va affronter les All Blacks

Au centre, c'est du solide, puisque la paire serait composée de Gaël Fickou (qui sera évidemment le capitaine pour sa 95ème sélection) et d'Emilien Gailleton, pour apporter un peu d'expérience et d'automatismes à cette jeune formation. Tandis que Joris Segonds connaîtra sa première cape à 28 ans, grâce notamment à son coup de chausson de 60 mètres.

''Être outsider, ça nous réussit'' : Ce jeune XV de France peut-il (vraiment) bousculer les All Blacks ?

Devant, l'équipe sera très proche de celle qui a battu l'Angleterre A, avec Mickaël Guillard qui emmènera le pack avec le n°8 dans le dos. Brillant lors du dernier Tournoi des 6 Nations en deuxième-ligne, il devra rivaliser sur la puissance avec les Savea, De Groot et consorts.

Le pilier du Leinster Rabah Slimani (36 ans) donnera lui de l'expérience à ce pack, finalement accompagné de Beria à la pile, à la place du jeune montpelliérain Erdocio. Le tronc d'arbre de l'Alberta Duguid maintenu aura un beau duel à jouer face à Scott Barrett.

Enfin, sur le banc, le staff a opté pour une formule à 6 avants (Bourgarit, Mallez, Taofifenua, Woki et Van Tonder) et 2 trois-quarts (Jauneau et Hastoy). Suffisant pour faire tomber l'armada de Scott Robertson ?