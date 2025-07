Barrett à la baguette, Rieko Ioane change de poste : la compo des All Blacks face au XV de France

Les All Blacks ne comptent pas faire dans la dentelle face aux Bleus et cette première composition d'équipe le prouve, avec de l'expérience et les 3 Barrett.

On le savait rien qu'à voir la sélection de Scott Robertson que les Blacks allaient prendre cette tournée au sérieux, malgré l'absence des premiums côté français.

Et la composition des hommes de la fougère pour ce premier test confirme la tendance. Le XV de départ possède 48 capes de moyenne, et ce malgré les deux débutants (Holland et Lio-Willie). Ils ne sont d'ailleurs que 4 à avoir 10 sélections ou moins parmi les titulaires.

C'est sur le banc que le staff Blacks a choisi de faire tourner. Seuls Samisoni Taukei'aho (30 capes) et Damian McKenzie (61 capes), dépassent les 15 sélections avec la Nouvelle-Zélande. De non-conservé en ProD2 au toit du Top 14 sur conseil de Dupont : l'ascension non-programmée de Paul Graou

Beauden Barrett à l'ouverture, Ioane à l'aile

Car si McKenzie se retrouve sur le banc, c'est que Beauden Barrett lui a été préféré à l'ouverture. Il formera la charnière avec Cam Roigard.

La paire centre sera composée de l'inévitable Jordie Barrett, non pas accompagné de Rieko Ioane cette fois. Décalé à l'aile pour ce match, Ioane sera remplacé par le jeune Billy Proctor (2 sélections) en tant que deuxième centre.

Caleb Clarke, pourtant annoncé dans la composition probable, est hors groupe. Sevu Reece occupe l'autre aile et Will Jordan à l'arrière. ''Être outsider, ça nous réussit'' : Ce jeune XV de France peut-il (vraiment) bousculer les All Blacks ?

Les premières d'Holland et Lio-Willie, Savea en 7

Les deux néo-capés dans ce XV de départ des Blacks se trouvent dans le pack. Il s'agit du troisième ligne centre, Christian Lio-Willie et du deuxième ligne d'origine hollandaise, Fabian Holland. La titularisation de Lio-Willie en 8 décale donc Ardie Savea sur une aile de la troisième ligne, l'autre sera occupée par Tupou Vaa'i.

La premième ligne est assez solide avec Ethan de Groot, Codie Taylor et Fletcher Newell. Fabian Holland en deuxième ligne sera accompagné, pour ses débuts, par l'ultraexpérimenté et capitaine Scott Barrett.