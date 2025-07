McKenzie, 1ère de Kirifi… Avec quelle équipe les All Blacks vont défier ''l’irrespectueux'' XV de France ?

Chez les médias locaux comme Sky Sports NZ, on posait donc la question de savoir avec quelle équipe les All Blacks allaient-ils défier (et botter les fesses) de ce XV de France "irrespectueux".

En Nouvelle-Zélande, la pilule a du mal à passer. Si les All Blacks assurent être focus sur leur performance, vouloir asphyxier les Français et craindre ces équipes qui n’ont rien à perdre, du côté des observateurs, le ton est plus amer.

En effet, certains n’ont pas été tendre avec le fait que le XV de France se déplace sans la majorité de ses meilleurs éléments sur la terre maorie. "C’est une connerie absolue (…) on ne devrait plus les inviter", lançait même l’ancien demi de mêlée Justin Marshall (passé par le MHR) sur le plateau de The Breakdown.

Ailleurs, chez les médias locaux comme Sky Sports NZ, on posait donc la question de savoir avec quelle équipe les All Blacks allaient-ils défier (et botter les fesses) de ce XV de France "irrespectueux".

Savea en 7 ou 8, McKenzie en 10

A priori avec du très solide, même si les absences de Wallace Sititi et de Luke Jacobson devraient permettre à des novices de débuter. Si les valeurs sûres comme Tamaiti Williams, Codie Taylor, Scott Barrett ou Will Jordan débuteront, tout comme la paire de centre Jordie Barrett/Rieko Ioane, des interrogations se posent en 3ème ligne.

Pour savoir notamment à quel poste jouera le patron Ardie Savea. A priori, cela dépendra de ses associés en 3ème ligne. S’il s’agit de solide Finau et de remuant Du Plessis Kirifi, le capitaine des Moana Pasifika, il jouera en 8. En 7 si Lio-Willie est titularisé. Le NZ Herald, lui, privilégie la première option.

À la charnière, on devrait donc retrouver les électriques Roigard et McKenzie pour ce premier test, tandis que Clarke et Reece devraient officier sur les ailes, comme en novembre dernier.

Le polyvalent Beauden Barrett (34 ans, 130 sélections) devrait donc débuter le banc, tout comme le jeune 2ème ligne néerlandais Fabian Holland, qui pourrait connaître sa première cape.