VIDEO. ''Collector, officielle, mystère'' : la box rugby qui coche toutes les cases

Maillot du Top 14 ou pépite venue d’ailleurs ? On a déballé les box d’UnBonMaillotRugby.com : bilan entre surprise et collectionnite.

À la rédac du Rugbynistère, c’était jour de Noël en plein mois de juin à l'occasion des phases finales. Nos rédacteurs Jules et Thibault se sont prêtés au jeu de l’unboxing avec UnBonMaillotRugby.com, site spécialisé dans les box mystères 100 % rugby. Et autant dire que les surprises étaient au rendez-vous.

Une box, un maillot mystère, une découverte à chaque ouverture. Le principe ? Un maillot aléatoire, issu d’un club ou d’une sélection, parfois connu, parfois exotique.

"C’est l’occasion de découvrir des championnats, des équipes… Ça peut être un peu exotique, mais rassurez-vous, il y a aussi du Top 14 et du français", précise Jules.

Personnalisable et sans risque de tomber sur l’ennemi juré. Bonne nouvelle pour les supporters au sang chaud : on peut indiquer jusqu’à 10 équipes qu’on ne souhaite pas recevoir. "Si vous êtes fan castrais, je vous rassure, vous pouvez dire que vous ne voulez pas du Stade Toulousain, plaisante Jules. Et inversement."

C'est toujours bon à savoir pour éviter de se faire épingler par tonton lors du prochain repas de famille. Ou bien pour justement faire une petite surprise "empoisonnée'' à un collègue pour un EVG ou un gage perdu. Qui a dit qu'on ne pouvait pas porter le maillot d'une équipe qu'on ne supporte pas ?

Des maillots authentiques et collectors

Tous les maillots sont neufs, officiels, et parfois même collector. "Ce sont les maillots des clubs, il n'y a aucun doute là-dessus", souligne Thibault, tombé sur un Toulon 'étoilé' qui lui a visiblement fait de l’effet. Bonus : il existe des box de 1, 2 ou 3 maillots avec un tarif dégressif, ou carrément un abonnement pour garnir son placard à l’année.

Une offre qui colle au terrain

Du S au 5XL, des box père/fils, des tenues complètes, short, débardeur… Et du choix : Top 14, Super Rugby, rugby à 7, à XIII, Coupe du Monde ou Tournoi des 6 Nations. "Il y en a pour tous les goûts évidemment", conclut Jules.

Le verdict ? L’expérience est toujours aussi fun qu'originale, et on se prend vite au jeu. Entre découverte de nouvelles tuniques et plaisir d’ouvrir une surprise, UnBonMaillotRugby.com marque des points. À tester pour soi… ou à offrir !

