RUGBY. L’amour fou : un ''contrat à vie'' pour Dupont au Stade Toulousain ?

Après avoir ramené un nouveau Bouclier de Brennus dans la Ville rose, le Stade Toulousain veut sécuriser son autre joyau : Antoine Dupont.

Bien que blessé pour encore quelques mois, Antoine Dupont reste un incontournable du Stade Toulousain. S’il s’est logiquement mis en retrait sur l’envolée médiatique qu’a provoqué le 24ᵉ titre de Champion de France de première division de son club, lui et sa direction échangent en interne. Pour cause, le demi de mêlée pourrait signer dans la durée avec Toulouse.

VIDEO. Antoine Dupont en avance sur sa rééducation ? Les images qui font parler, les supporters bluffés !

Antoine Dupont, l’idole

Selon une information parue en début de semaine dans le Midi Olympique, Antoine Dupont et le Stade Toulousain seraient en train de s’entendre pour une prolongation XXL. Cette dernière pourrait être officialisée dans les mois à venir. En tout cas, le meilleur joueur du monde n’aurait aucune envie de quitter la Haute-Garonne.

En effet, une prolongation jusqu’en 2031 ou 2032 serait à l’étude entre le joueur et son club. Arrivé chez les Rouge et Noir en 2017, l’ancien du Castres Olympique voudrait prolonger, suite à la grosse vague de prolongations observée cette saison au Sept-Deniers. Toujours selon le Midol, les renouvellements de contrats de Juan Cruz Mallía et Thibaud Flament sont également à l’étude.

Selon le journal spécialisé, les négociations seraient déjà bien avancées entre ces trois éléments incontournables du Stade Toulousain et la direction. Si l’on regarde plus loin encore, la dynamique est encore plus belle qu’on ne l’imagine entre Antoine Dupont et son club. Pour cause, le demi de mêlée du XV de France aurait manifesté, en privé, son envie de finir sa carrière chez les Rouge et Noir.

XV de France. Galthié face à la 'génération dorée' de Dupont : ''Vous avez découvert le rugby en 2020, non ?''

Plan de carrière tracé au Stade Toulousain ?

Ce potentiel « contrat à vie » entre le Stade Toulousain et son joyau originaire de Castelnau-Magnoac est plus une manière d’affirmer sa fidélité, formellement et non officiellement. En effet, les sportifs professionnels ne peuvent pas signer des contrats de plus de cinq années consécutives en France, d’un point de vue légal. Cette idylle pourrait donc se sceller à coup de prolongations longue durée, jusqu’à la retraite du joueur français.

De plus, le Midi Olympique évoque la possibilité de voir Antoine Dupont intégrer une option dans son contrat, lui permettant de tenter une autre expérience en cours de route. À la manière de son aventure avec France 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il pourrait s’offrir une parenthèse. Cependant, il semble cette fois plus probable de l’imaginer réaliser une pige à l’étranger, au Japon ou en Super Rugby par exemple.

Âgé de 29 ans au mois de novembre prochain, Antoine Dupont pourrait donc voir le contrat qui se prépare au Stade Toulousain être son dernier. Pour cause, quelques mois après la Coupe du monde 2031 aux États-Unis, le demi de mêlée du XV de France soufflera sa 35ᵉ bougie, un âge honorable pour prendre sa retraite des prés. En attendant, les supporters attendent avec impatience son retour sur les pelouses, au moment voulu et dans les meilleures conditions physiques.

‘‘Dupont a beaucoup insisté’’ pour recruter cet ancien de ProD2, devenu indispensable au Stade Toulousain