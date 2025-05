VIDEO. Antoine Dupont en avance sur sa rééducation ? Les images qui font parler, les supporters bluffés !

On le pensait loin des terrains pour des mois. Antoine Dupont surprend tout le monde avec une reprise express et un mental de guerrier.

Antoine Dupont déjà de retour sur la pelouse ?

Putaing.... il va être prêt pour la finale en juin !!! 😱😱😱 — Jean-Pierre D'Etiolles (@jppesquera) May 30, 2025

Blessé le 8 mars contre l'Irlande dans le 6 Nations 2025. Puis opéré le 24 mars à la clinique Médipôle de Toulouse, Antoine Dupont a déjà fait son retour sur la pelouse. Non, le demi de mêlée ne sera pas aligné en Top 14 pour aider le Stade Toulousain à défendre son titre.

Il y a des nouvelles qui donnent le smile 😀



Antoine Dupont fait des petits sauts de kangourou 🦘 pic.twitter.com/vHtTHQAeAk — Grec Ahki (@eKoloKante) May 30, 2025

Mais à travers une vidéo postée sur son compte Instagram, on a vu voir que le capitaine du XV de France était déjà sur le pont pour retrouver la compétition au plus vite. Une séquence qui a surpris plus d'un supporter sur les réseaux sociaux.

C’est absolument fou qu’il soit à capable de faire ça de cette manière à 2 mois — Bilou Lambear (@BilouLambear) May 30, 2025

Ils lui ont démonté et remonté le genou, et au bout de 1 mois et demi il est capable de faire ça 🤔.Moi ça fait 6 mois que j’ai le genou dans le sac et je marche juste☹️ May 30, 2025

Pour rappel, son absence était estimée entre 7 et 8 mois. Dupont ayant déjà été opéré de ce même genou en 2018. Et bien que cette période ne soit pas facile à gérer, il semblerait que le Tricolore soit plus motivé que jamais.

Le cochon s'est butté sur le haut du corps en attend, il a l'air plus affûté que jamais — FilsdeSapin 🌲 (@AntoineLand) May 30, 2025

On l'avait aperçu tout sourire lors de divers événements mondains, et notamment au festival de Cannes, aux côtés d'Iris Mittenaere. On le retrouve en train de transpirer à grosses gouttes sous le soleil en faisant des bons, sur une jambe puis l'autre. Seulement deux mois après l'opération.

Antoine Dupont en avance sur son programme de réathlétisation ?

Il faut croire que la rééducation est en très bonne voie. Si on croit les informations du site genou-clinique.fr et son calendrier de récupération prévisionnel, Dupont devrait être dans une phase de renforcement avec de la musculation et de l'électrostimulation entre le 2e et le 3e mois post-op. TOP 14. Le Stade Toulousain en roue libre ? Plutôt en roue crantée, spoiler : ça va piquer pour LyonAvant une reprise d'appuis lors des semaines qui suivent avec spécifiquement de la course linéaire. Vient ensuite une reprise progressive des pivots dans ce que le site présente comme la réathlétisation. Antoine Dupont est-il en avance sur le programme ?

Selon le Dr Wajsfisz, le délai minimal pour un retour sur les terrains serait d’environ 7 mois après l’opération, soit vers fin octobre 2025. Pour un retour à la compétition de haut niveau, il faudrait compter environ 8 à 9 mois, ce qui situerait le retour d’Antoine Dupont vers novembre-décembre 2025. (genou-clinique.fr)

Une chose est sûre, il n'a pas à précipiter les choses. Le Stade Toulousain comme le XV de France peuvent attendre son retour à 100 % d'ici à l'automne. Il n'y a pas d'urgence, surtout en vue de la Coupe du monde 2027. D'autant qu'il n'a plus 20 ans comme lors de sa première blessure.