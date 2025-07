XV DE FRANCE. Bleus non utilisés : les laissés-pour-compte du voyage chez les All Blacks

Sept joueurs du XV de France repartiront de Nouvelle-Zélande sans la moindre sélection. Coup dur ou apprentissage dans leur parcours ?

La tournée d’été du XV de France en Nouvelle-Zélande laissera forcément un goût amer à certains. Pas seulement pour les deux défaites face aux All Blacks. Mais aussi pour ceux qui n’auront jamais eu l’opportunité de fouler la pelouse. Sept joueurs sont restés en marge des trois rencontres officielles : pas une titularisation, pas même une entrée en jeu. Une situation frustrante, surtout pour ceux qui espéraient profiter de cette tournée pour lancer (ou relancer) leur histoire en bleu.

Le maillot, ça se mérite

Fabien Galthié l’a souvent répété : "le maillot du XV de France, ce n’est pas un cadeau". Le staff tricolore a voulu récompenser le travail de fond, mais aussi tester de nouveaux profils. Sauf que face à une opposition de très haut niveau et dans un contexte de série à enjeu, tous n’ont pas eu droit à leur moment. Certains ont quand même pu s’exprimer lors d’oppositions internes ou face à des équipes locales, mais le coup de projecteur espéré n’est pas venu.

Qui sont ces 7 joueurs restés dans l’ombre ?

Guillaume Marchand (talonneur)

Le Toulousain n’a pas eu l’occasion de montrer sa science de la touche ni son dynamisme dans le jeu courant. Coincé derrière Gaëtan Barlot et Pierre Bourgarit, il devra patienter encore pour grappiller du temps de jeu international. Théo William (2e ligne)

À 23 ans, le joueur du LOU faisait figure de pari d’avenir. Physique, prometteur, mais il n’a pas su convaincre le staff. La marche était peut-être trop haute cette fois, mais son profil reste dans les petits papiers du staff. On aurait cependant aimé le voir gratter quelques minutes au vu des expérimentations en deuxième ligne. Léo Berdeu (ouvreur)

C’est sans doute le nom le plus marquant de cette liste. Le Lyonnais ronge son frein depuis des mois. Régulièrement appelé, jamais lancé. Et cette tournée était, sur le papier, une vraie chance pour lui. Hélas, il repart avec encore zéro sélection. Une vraie désillusion. Théo Millet (centre)

Le joueur de Lyon avait marqué les esprits avec les Bleuets, mais reste un inconnu pour le grand public. Auteur d’une saison très réussie, il a souffert de la forte concurrence à son poste (Gailleton, Fickou, Barassi, Depoortère). Il a eu quelques cartouches à jouer lors des oppositions internes, sans parvenir à bousculer la hiérarchie. Léon Darricarrère (centre)

Même constat pour le joueur de Pau. Vif, intelligent, mais pas encore armé pour s’imposer dans un groupe aussi compétitif. Ce n’était sans doute pas son tour, mais il a encore beaucoup de temps. Alivereti Duguivalu (ailier ou centre)

Passé tout près d’une sélection avec les Fidji, le puissant trois-quarts de Perpignan a été appelé par les Bleus. Son profil hybride plaît, mais n’a pas convaincu pour intégrer la rotation offensive. À 27 ans, ce revers peut laisser des traces. Marius Domon (arrière)

Auteur d’une saison solide avec le RCT, l’arrière a profité des absences pour être appelé. Mais malgré les blessures sur le triangle arrière, il n’a jamais vraiment semblé en mesure de bousculer l’ordre établi.

Un mal pour un bien ?

Il faut bien le dire : ces sept joueurs n’ont pas démérité. Tous ont été impliqués dans la préparation, ont bossé dur, participé aux oppositions face à des sélections locales comme les "Hutt Old Boys" ou l’académie d’Otago. Mais la marche était haute, et l’expérience du très haut niveau leur servira forcément pour la suite. Ce genre de tournée, même sans match officiel, permet parfois de franchir un cap. Encore faut-il savoir rebondir.

Galthié, un habitué ?

Un an plus tôt, Simeli Daunivucu avait vécu la même mésaventure lors de la tournée en Argentine. Non utilisé malgré sa convocation, il a depuis poursuivi son apprentissage à La Rochelle, et pourrait exploser cette saison. Un exemple qui montre que la porte n’est pas fermée pour les sept "oubliés" de l’été 2025.