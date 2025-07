TRANSFERT. Après Stuart Hogg, un autre international écossais (71 sélections) s'engage à Montpellier

Le MHR accueillera un nouvel international écossais à la reprise de l'entraînement le 16 juillet. Le demi de mêlée Ali Price s'est engagé jusqu'en 2027.

Après Stuart Hogg la saison passée, le MHR s'apprête à accueillir un nouvel international écossais. Devant pallier le départ du demi de mêlée Cobus Reinach, les Cistes ont choisi Ali Price.

À 32 ans, l'international écossais aux 71 sélections s'est engagé dans l'Hérault pour deux saisons, soit jusqu'en 2027.

𝐴𝑙𝑖 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑒𝑧 𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠 ! 🏉



Le demi de mêlée écossais aux 71 sélections avec le XV du Chardon rejoint les rangs de nos Cistes. Il sera avec nous jusqu’en 2027. pic.twitter.com/r5gKYIdYoN — Montpellier Rugby (@MHR_officiel) July 4, 2025

Aux côtés de Léo Coly

Le MHR perdait Cobus Reinach à l'issue de la saison, il fallait bien un remplaçant à la hauteur du double champion du monde sud-africain.

C'est donc Ali Price qui aura la tâche de mener l'attaque montpelliéraine, aux côtés de Léo Coly, déjà installé. Il pourrait même être associé à son compatriote Hogg, lui qui a dépanné à de nombreuses reprises à l'ouverture cette saison.

En revanche, il va devoir patienter un peu pour jouer avec lui. L'arrière de formation s'est en effet blessé au talon d'Achille en fin de saison.

Pas le seul international qui arrive au MHR

Si Ali Price, aux 71 sélections avec l'Écosse, arrive avec un CV impressionnant, il n'est pas le seul de ce calibre à poser ses bagages à Montpellier cet été.

Le deuxième ligne gallois Adam Beard (60 sélections) arrive lui-aussi dans l'Hérault, tout comme l'arrière australien Tom Banks (22 sélections). Top 14. Du lourd en approche et des prolongations récentes, le MHR polit son effectif de la saison prochaine.