Top 14. Blessés lors de la finale, LBB et Ntamack accumulent les pépins physiques

Après une finale de Top 14 marquée par un engagement physique impressionnant, Louis Bielle-Biarrey et Romain Ntamack ont été blessés durant la rencontre.

Ils n’étaient déjà pas en très grande forme avant la finale de Top 14, jouée au Stade de France ce samedi 28 juin, mais ils semblent encore plus mal en point après la rencontre. Durant la rencontre entre le Stade Toulousain et l’UBB, remportée par les Haut-Garonnais (39-33), Romain Ntamack et Louis Bielle-Biarrey sont sortis à la mi-temps, blessés.

Top 14. 56 défenseurs battus, un record et des chiffres fous après la finale Stade Toulousain - UBB

Ntamack touché à l’épaule

En première période, l’ouvreur du Stade Toulousain est sorti pour réaliser un protocole commotion. Si ce dernier était en réalité dû à une fausse alerte, Romain Ntamack n’a pas été épargné malgré tout. Pour cause, le joueur a reçu un coup à l’épaule, qui l’empêchait de continuer le match dans de bonnes conditions.

Sur un contact, l’ouvreur du XV de France aurait senti “une décharge dans l’épaule”. Examinée par le staff médical du Stade Toulousain, il a été décidé que Romain Ntamack ne serait pas du reste de la rencontre. “Il ne pouvait plus serrer la main, donc on n’a pas pris de risque”, confiait Ugo Mola selon L’Équipe.

TOP 14. La malédiction continue : Le Stade Toulousain perd Romain Ntamack sur blessure en pleine finale face à l'UBB

LBB pas épargné

Sorti juste après le coup d’envoi de la deuxième période, l’ailier de l’Union Bordeaux-Bègles aurait été touché plus bas, au niveau du bassin. En effet, toujours selon L’Équipe, Louis Bielle-Biarrey aurait reçu “un énorme coup de tête dans la crête iliaque”, comme l’expliquait hier Yannick Bru. Suite à ce coup, le staff girondin a préféré mettre au repos le joueur, inquiet pour ce dernier.

Pour cause, les têtes pensantes de l’UBB ont indiqué que cette blessure était “ultra-douloureuse” et qu’elle “l'empêchait de courir.” Cependant, ils n’ont pas précisé si ce pépin physique qui touche le jeune trois-quart pouvait être la source d’une blessure sérieuse. Comme pour Romain Ntamack, des examens supplémentaires seront sans doute effectués dans les jours à venir.

Le Soulier d’Or pour Bielle-Biarrey : mais jusqu’où le dragster tricolore peut-il pousser son record ?

Des organismes chahutés

Avant la finale, les deux joueurs étaient déjà concernés par des problèmes physiques, qui n’avaient rien à voir avec leurs potentielles nouvelles blessures. Ainsi, Romain Ntamack avait une sérieuse gêne à l’un de ses genoux et doit se faire opérer dans les jours à venir. En parallèle, Louis Bielle-Biarrey a été victime d’une commotion cérébrale qu’il a eu du mal à soigner en fin de saison.

Après la finale, de nombreux observateurs ont souligné l’enchaînement de blessures connues par ces deux joueurs. Si les principaux intéressés ont le temps nécessaire pour se remettre de ces pépins physiques, ces derniers pourraient leur faire manquer la pré-saison et une préparation pour un exercice 2025-2026 qui s’annonce, de nouveau, longue pour eux. Pour rappel, Louis Bielle-Biarrey et Romain Ntamack ont respectivement disputé 2 277 et 1 479 minutes de jeu, toutes compétitions confondues, cette saison.

''Tu peux péter un os, tu reviendras. La blessure du cerveau...'', Paul Willemse (MHR) raconte l’invisible