TOP 14. La malédiction continue : Le Stade Toulousain perd Romain Ntamack sur blessure en pleine finale face à l'UBB

Coup dur en finale pour le Stade Toulousain : Romain Ntamack s’est blessé au bras droit et a dû quitter le terrain avant la pause.

Romain Ntamack blessé

Dans une finale très rythmée et très disputée, le Stade Toulousain a perdu son ouvreur Romain Ntamack. Le numéro 10 tricolore a été contraint de quitter ses coéquipiers à la pause, visiblement touché au bras droit.

Sortir sur protocole commotion dans le premier acte, il était revenu sur la pelouse. Mais on avait senti que quelque chose n'avait pas forcément au niveau de son bras puisqu'il n'avait pas tapé dans les mains de ses coéquipiers au moment de sortir.

Pas épargné par les blessures, l'ouvreur avait déjà été privé de la Coupe du monde 2023 en France en raison d'une blessure au genou. Il devait justement se faire à nouveau opérer cet été pour nettoyer son articulation.

Une gêne qui trainait depuis de longues semaines qui ne lui permettait pas de jouer à son meilleur niveau. Néanmoins, le staff des Rouge et Noir a choisi de lui faire confiance.

Encore un blessé pour Toulouse

C'est dire l'importance qu'il possède au sien du Stade Toulousain. Lequel joue déjà cette finale sans Antoine Dupont, Peato Mauvake ou encore Ange Capuozzo. Des absences qui pèsent malgré la qualité de l'effectif toulousain.

Un an après leur première finale à Marseille, Toulouse et Bordeaux, premier et deuxième de la saison régulière, se retrouvaient logiquement pour le titre.

Mais le contexte était bien différent. Depuis ce match à sens unique, l'UBB a remporté la Champions Cup en battant notamment le Stade Toulousain en demi-finale avant de dominer les Saints de Northampton.