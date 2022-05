Vidéo. France Sevens. L'incroyable essai de 95 mètres des Bleus pour la médaille de bronze

Le rugby à 7 international a battu son plein ce week-end. Pour la France, les hommes ont montré de belles choses et les femmes valident leur deuxième place.

Au sevens, les prétentions tricolores sont souvent plus modestes chez les garçons que chez les filles. Pourtant, les coéquipiers de Joachim Trouabal ont régalé sur la pelouse d’Ernest Wallon. Ce week-end du 20-21-22 mai, Toulouse a vibré au rythme du World Rugby Sevens Series. Durant la quasi-totalité du week-end, les coéquipiers de Paulin Riva ont fait parler la poudre. Si leur tournoi a été de très bonne facture pour les premiers matches, les Bleus sont allés jusqu’en demie. Mais face aux Irlandais, la tunique frappée du coq n’a presque pas existé. Une large défaite 24 à 7 aura fait taire les débats. Cependant, le 7 de France masculin peut se rassurer en se disant qu’ils décrochent la première médaille de leur saison. Une récompense obtenue à la mort subite face aux Samoas lors de la petite finale.

95 metres to open the score! @FranceRugby go to distance in the Bronze medal match 🥉#HSBC7s | #France7s pic.twitter.com/ATTL3paz1l — World Rugby Sevens (@WorldRugby7s) May 22, 2022

Avec une équipe féminine à la 5ᵉ place et une équipe masculine à la 3ᵉ place, cette étape du World Rugby 7’s Series paraît réussie. Mais devant son public, on aurait pu espérer mieux de la part des Bleues. Pour les filles, cette place prend des airs de lot de consolation. En arrivant à cette position, elles reproduisent leur moins bon classement de la saison (5ᵉ place à Séville). Avec 0 finales cette saison, on pouvait espérer voir les Bleus accomplir cette performance en France, mais il n’en fût rien. Si elles finissent l’exercice 2021-2022 à une belle seconde place, l’écart entre les Australiennes et les coéquipières de Camille Grassineau semble dur à combler. S’il reste encore quelques mois, la prochaine Coupe du Monde de Rugby à 7 devra montrer plus de réalisme.