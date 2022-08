RUGBY. Deux facteurs X du XV de France aimeraient disputer les JO 2024 à Paris !

Lors de la réunion de rentrée de la LNR, Damian Penaud et Gabin Villière n'ont pas caché leur désir de disputer les JO à Paris en 2024. Avec France 7 bien sûr.

Qui dit fin août dit prochaine rentrée des classes. Dit aussi reprise du Top 14 et donc, traditionnelle causerie de rentrée organisée par la LNR. À cette occasion, de nombreux acteurs majeurs du rugby français étaient réunis et certains en ont d'ailleurs profité pour faire des déclarations pour le moins intriguantes. En l'occurrence, les ailiers titulaires du XV de France, Damian Penaud (25 ans ; 34 sélections) et Gabin Villière (26 ans ; 12 sélections), se sont particulièrement illustrés. "Bien sûr, c’est une échéance qui est très importante pour tous les mecs qui sont passés par le 7, car c’est tous les 4 ans. Qui plus est, ces JO ont lieu en France, donc c’est un rendez-vous capital", a lâché le Toulonnais, qui a déjà connu 43 sélections avec France 7.

Et si comme son compère, Villière n'a pas manqué de rappeler que la bascule entre XV et 7 est difficile, et qu'elle nécessite un planning adapté avec un certain temps d'adaptation, Penaud aussi admet qu'un tel évènement à Paris fait rêver : "Comme l’a dit Gabin, ça reste forcément une échéance hyper importante. Tout joueur rêve de faire les Jeux Olympiques, surtout en France, chez nous. C’est forcément une grande attente pour le pays et les joueurs. C’est un objectif que tout le monde peut avoir, du moins tous les joueurs qui ont des profils à 7." Et pour le coup, ces deux finisseurs invétérés, aux qualités athlétiques remarquables et aux 24 essais cumulés en Bleu, ont plus que la tête de l'emploi...