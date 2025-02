RUGBY. Frayeur pour Eben Etzebeth, carrière en sursis pour le Springbok ?

Le deuxième ligne de l’Afrique du Sud Eben Etzebeth connaît une période compliquée après une énième commotion cérébrale.

En Afrique du Sud, on espère son retour et une bonne nouvelle, au plus vite et dans les meilleures conditions. Actuellement, le Springbok Eben Etzebeth n’est plus en mesure d’aller s’entraîner avec ses coéquipiers des Sharks de Durban. Pour cause, il souffre d’une commotion cérébrale et son état peine sérieusement à s’améliorer.

Une mauvaise chute

Plus tôt dans la saison, il avait disputé le Rugby Championship et la dernière tournée automnale avec les Springboks. Il y a deux mois, le double champion du monde n’a plus joué depuis le 7 décembre dernier, à l'occasion de la première journée de Champions Cup.

Ce jour-là, le deuxième ligne avait tenté de contester une touche adverse, à seulement quelques mètres de sa ligne d’en-but. En l’air, il y met malheureusement un peu trop d’entrain et se jette sur son vis-à-vis. Déstabilisé, il retombe tête la première, de plusieurs mètres de haut.

Comble de l’action, l’arbitre de la rencontre Jérémy Rozier va sanctionner d’un carton jaune Eben Etzebeth. À ce moment-là, l’officiel français n’est pas au courant du fait que le joueur vient de subir une commotion cérébrale et l’envoie sur le banc. Il ne reviendra pas après les 10 minutes d’exclusion.

Depuis, l’état du joueur ne s’est pas vraiment amélioré. Le 5 février dernier, son club communique sur sa situation et déclare ceci : “[Eben Etzebeth] souffre d'un retour des symptômes de sa récente commotion cérébrale. Les Sharks prennent cette blessure très au sérieux et le bien-être du joueur reste notre priorité absolue. Eben est pris en charge par des spécialistes des commotions cérébrales. Il sera autorisé à revenir dès qu'ils seront convaincus que sa blessure s'est complètement résorbée.”

Etzebeth, habitué des commotions

Dans sa carrière, ce n’est pas la première fois que Eben Etzebeth souffre de commotions avec des symptômes persistants. Quand il évoluait à Toulon, à l’hiver 2021, le deuxième ligne avait été victime de trois commotions en moins d’une année. Cette série de blessures l’avait obligé à mettre son aventure varoise en pause pendant trois mois. En cumulé, il s’agit de la sixième commotion cérébrale qui touche le joueur sur environ huit ans.

De plus, la presse sud-africaine ne se montre pas optimiste sur ce dossier. Le média Planet Rugby indique que “les dernières nouvelles inquiètent Rassie Erasmus, car ce n'est certainement pas la première fois qu'un joueur est contraint de prendre sa retraite à cause d'une commotion cérébrale.” En Afrique du Sud l’espoir subsiste et les supporters espèrent toujours revoir Eben Etzebeth sur le pré, lui qui est devenu le Springbok avec le plus de caps dans l’histoire de la sélection (131) il y a seulement quelques mois.

