VIDEO. OUTCH ! Eben Etzebeth (122kg) enterre le pauvre Carreras (87kg) dans la pelouse de l'Ellis Park

Lancé à 2 mètres de la ligne, le colosse des Springboks a littéralement marché sur le pauvre ouvreur argentin, pourtant vaillant.

Où en sont les stars de la balle ovale à 40 jours du Mondial ? Si vous ne suivez que très vaguement le rugby international en cette période estivale plus propice aux plages et aux apéros/barbeuc qu’aux moments studieux sur le net ou devant la télé, nous sommes aussi là pour vous aider. Et alors qu’un Beauden Barrett a su faire évoluer son jeu pour retrouver une (très) belle forme avec les All Blacks ces derniers temps par exemple, une autre figure de ce jeu, elle aussi centurion et représentante de la génération 91 - pour qui ce sera certainement le dernier Mondial - carbure à plein régime : Eben Etzebeth. Malgré une saison semée d’embûches entre les blessures et un drame personnel il y a peu, l’ancien 2ème ligne du RCT affiche une sacrée pêche lorsqu’il est apte et sur le pré, cette année.

Allez savoir si c’est le fait de pouvoir davantage s’économiser (14 matchs seulement depuis novembre dernier) qui lui redonne un second souffle… En tous cas, "l’Enforcer" arrivera bel et bien en forme pour le Mondial en France. Face aux Argentins, samedi, l’homme aux biceps de 46cm de circonférence a une nouvelle fois réalisé une solide performance, notamment ballon en main, là où sa puissance a souvent mis à mal le premier rideau des Pumas. Le faîte de celle-ci ? Son essai en force en fin de première période, qui permis aux Sud-Afs de prendre le score dans cette partie difficile face à d’accrocheurs et ambitieux sud-américains. Là, décalée en bout de ligne par une sautée de Willie Le Roux, la poutre des Springboks et ses 120 plombes hors-taxes ont littéralement marché sur le pauvre Santiago Carreras, ouvreur de son état et moins de 90kg sur la balance. En donnant en plus l’impression de ne pas trop forcer, mais simplement que c'est le crack de Gloucester qui s’assommait en tentant de remuer la la carcasse impressionnante d’Etzebeth. Un peu comme si vous tentiez de mettre une planche à un tronc d’arbre. Dur.

RÉSUMÉ VIDÉO. Les Springboks se sont fait très peur face à des Pumas affamés !