RÉSUMÉ VIDÉO. Les Springboks se sont fait très peur face à des Pumas affamés !

L’Afrique du Sud échappe de peu à une défaite surprise sur son sol face à l’Argentine et termine deuxième du Rugby Championship.

À l’Emirates Airline Park de Johannesburg, les Springboks ont eu quelques sueurs froides, ve samedi 29 juillet. Handicapés par la sortie brutale et quasi immédiate du demi de mêlée titulaire Grant Williams, à la 30ᵉ seconde de jeu, les locaux ont cafouillé leurs rugby sans pour autant démériter l’issue du match. Le score final se fige à 22 - 21 en faveur des coéquipiers de Cheslin Kolbe.

Le Général De Klerk pas dans son jour

Globalement maladroits et mis sous pression en deuxième période, ils ont profité d’un premier acte réussi pour s’offrir un matelas de points bien utile. Ensuite, les Sud-Africains ont été emmenés par un Faf de Klerk hors forme vers une victoire compliquée. Souvent approximatif dans son jeu au pied, il a plus souvent fait tourner la tête de ses coéquipiers que celle de ses adversaires. Il a cependant pu compter sur la solidité remarquable de ses avants pour ne pas trop subir la loi argentine.

Pourtant reconnu comme le spécialiste des box kick, la tête blonde n’a pas fait honneur à sa réputation. Trop court quand il fallait relâcher la pression et trop court quand il tentait de servir ses trois-quart, l’ancien numéro 9 des Sale Sharks a passé une bien mauvaise soirée. Néanmoins, c’est lui qui offre la victoire aux siens en récupérant un ballon cafouillé dans le dos de la ligne d’attaque argentine et en servant Manie Libbok.

Des Argentins éblouissants, mais imprécis face aux perches

Pour l’Argentine, l’orchestre a mis du temps à s’accorder, mais la partition a été finalement très réjouissante. Le staff des Wallabies peut se féliciter pour l’exécution des combinaisons ainsi que de la vista de ses joueurs sur la rencontre. Rapides et incisifs sur leurs prises de décisions, ils ont montré un rugby entreprenant.

Bien en place, la défense des Springboks a réussi à contenir les assauts ciel et blanc. Pendant une bonne partie du match, les ballons des Pumas fusent sur les ailes pour se heurter à la solide défense de Cheslin Kolbe et de ses coéquipiers. Seul point d’ombre dans l’équation sud-américaine : le manque de réussite dans les tirs au but.

Dans cet exercice, Santiago Carreras a laissé pas moins de 8 points en route. Son vis-à-vis Manie Libbok a mis seulement deux unités de côté. Si convertis, cette somme de coup de pied manqué aurait facilité l’après-midi des Argentins. Ces derniers auraient même pu réaliser une deuxième performance d’ampleur après la victoire en Australie, le 15 juillet dernier. Mais bon, avec des “Si”...

