RUGBY. Les Springboks respirent, deux champions du monde blessés reviennent (bientôt) sur les terrains

Siya Kolisi et Handre Pollard devraient faire leur retour sous le maillot vert bientôt. Ils sont attendus pour défier les Gallois le 19 août prochain.

Ils devraient être de la partie ! Dans une conférence de presse tenue par Jacques Nienaber ce vendredi 21 juillet, deux retours importants ont été confirmés. En effet, le sélectionneur sud-africain a déclaré que son capitaine Siya Kolisi et son ouvreur Handre Pollard seront “de retour, avec un peu de chance,” au mois d’août. Un retour espéré par le technicien qui croit en ses deux champions du monde pour remettre son équipe dans l’avancée.

Kolisi et Pollard, deux cadres des Springboks

La Coupe du monde de rugby 2019 a été un moment historique pour Siya Kolisi et Handre Pollard, deux joueurs clés de l'équipe nationale sud-africaine. Siya Kolisi a été le capitaine de l'équipe, devenant ainsi le premier joueur noir à diriger l'équipe nationale sud-africaine lors d'une Coupe du monde. Son leadership inspirant a été salué par les fans et les experts du rugby du monde entier.

Quant à Handre Pollard, il a été le demi d'ouverture titulaire de l'équipe sud-africaine et a joué un rôle crucial dans la victoire de son équipe. Pollard a démontré une précision incroyable dans ses tirs au but, marquant des points essentiels pour l'équipe sud-africaine tout au long du tournoi. Sa vision du jeu et sa capacité à prendre de bonnes décisions tactiques ont également été des atouts majeurs pour l'équipe. Au côté de Faf de Klerk, il était un véritable poison pour les arrières garde adverses.

Deux places déjà acquises au mondial ?

Ensemble, Kolisi et Pollard ont été des forces motrices pour l'équipe sud-africaine lors de la Coupe du monde 2019. Néanmoins, leurs niveaux de jeu semblent avoir baissé depuis le mondial japonais. Plus souvent blessés et sur le déclin, ces deux cadres font désormais face à une solide concurrence à leur poste. Néanmoins, le sélectionneur Jacques Nienaber n’a visiblement pas perdu confiance en eux.

Ainsi, il reste quelques matchs aux deux springboks pour espérer se remettre en selle le plus vite possible. Ils ne concluront pas le Rugby Championship 2023 face à l’Argentine en Afrique du Sud le 29 juillet. Cependant, ils sont attendus pour défier le Pays de Galles à Cardiff le 19 août et les All Blacks à Twickenham le 25 août.

