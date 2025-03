RUGBY. Ce 10 électrique veut rejouer une Coupe du monde… mais pas forcément avec les All Blacks

Deux ans après son départ au Japon, Richie Mo’unga ne veut pas tirer un trait sur le rugby international. À 30 ans, l’ancien maestro des Crusaders rêve encore d’une Coupe du monde.

Il pensait peut-être raccrocher les crampons en douceur sous le soleil japonais, mais Richie Mo’unga a visiblement encore le feu sacré. Installé depuis 2023 aux Toshiba Brave Lupus, l’ouvreur néo-zélandais s’est confié sans détour à Sky Sport : il veut disputer la Coupe du monde 2027.

« Je veux vraiment jouer une autre Coupe du monde. Ce n’est pas juste un effet d’annonce, c’est sincère. Ce qui me manque ici au Japon, c’est l’intensité internationale, le fait d’affronter les meilleurs joueurs du monde », explique-t-il.

All Blacks, le retour ?

Sa dernière cape avec les Blacks remonte à la finale perdue d’un souffle contre l’Afrique du Sud à Paris (12-11, le 28 octobre 2023). Depuis, Mo’unga n’est plus éligible tant qu’il joue hors de Nouvelle-Zélande. Mais Scott Robertson, son ancien coach aux Crusaders, désormais sélectionneur, n’a jamais fermé la porte.

« On veut nos meilleurs joueurs disponibles », a-t-il lancé récemment. Une manière à peine voilée de dire que McKenzie et Barrett ne font pas totalement l’affaire, et que Richie, s’il revient, retrouvera sa place. L’ouvreur, sous contrat au Japon jusqu’en 2026, a déjà tenté d’écourter son bail sans succès. Mais l’idée reste sur la table.

Un plan B… aux saveurs du Pacifique

Et s’il ne revenait pas au bercail ? Mo’unga a une autre carte dans sa manche : ses origines. Tonga du côté paternel, Samoa du côté maternel, il pourra, dès octobre 2026, revêtir le maillot de l’un de ces deux pays, en vertu du règlement World Rugby permettant un changement de sélection après trois ans sans cap.

Les deux fédérations sont à l’affût. Les Tonga, en particulier, ont déjà pris contact avec le joueur et son entourage. Ils espèrent suivre la voie tracée par Moala, Piutau ou Pulu, tous passés sous les couleurs du royaume du Pacifique après avoir porté le maillot noir.

Le choix d’un homme entre trois mondes

Aujourd’hui, Mo’unga est face à un dilemme. Revenir en Super Rugby, rejouer pour les Blacks, tenter de conquérir ce titre mondial qui lui échappe toujours ? Ou choisir l’histoire, le cœur, la transmission, en offrant son expérience aux nations du Pacifique qui en ont tant besoin ?

« Je me sens au top physiquement. Je ne suis pas prêt à tourner la page », confiait-il récemment. À 30 ans, l’un des demis d’ouverture les plus complets de la planète n’a pas dit son dernier mot. Que ce soit en noir, en rouge ou en bleu ciel, Richie Mo’unga vise 2027. Reste à savoir sous quelle bannière.