Coupe du monde. Siya Kolisi désigné capitaine de l’Afrique du Sud

Blessé gravement au genou et incertain pour la Coupe du monde, Jacques Nienaber et Rassie Erasmus ont décidé de garder leur confiance en Siya Kolisi.

C’est une nouvelle qui va donner le sourire aux Springboks et à ses supporters. En conférence de presse, le sélectionneur Jacques Nienaber et le directeur du rugby de l’Afrique du Sud Rassie Erasmus ont affirmé que Siya Kolisi serait le capitaine des Springboks lors de la prochaine Coupe du monde. Mais voilà, le troisième de ligne des Sharks de Durban s’est fait opérer d'une rupture partielle du ligament croisé antérieur. Sa présence pour la Coupe du monde en France était plus qu’incertaine. Mais Le troisième ligne sud-africain a repris espoir en étant sélectionné par Jacques Nienaber pour être présent au camp de préparation des Springboks à la Coupe du Monde. Rassie Erasmus explique cette décision : “L’argument de base, c’est qu’il est notre capitaine. Nous ne le remplacerons pas dans son rôle, mais nous aurons des capitaines remplaçants (...) Même s’il n’est pas prêt à 100 % pour le match contre l’Écosse (premier match de poule qui a lieu le 10 septembre, ndlr), il y aura du temps jusqu’à la finale de la Coupe du monde.” Des propos confirmés par le sélectionneur Jacques Nienaber “Nous lui donnerons autant de temps que possible. Le passé a montré qu’il n’a pas besoin de participer aux matchs de préparation avant une Coupe du monde.”

Le fait de vouloir à tout prix que Siya Kolisi soit le capitaine de cette équipe montre à quel point il est indispensable et important pour cette équipe. C’était d’ailleurs lui le capitaine lors de la victoire face à l’Angleterre en 2019 au Japon. Bis repetita en octobre prochain en France ?