RUGBY. Pollard, Kolbe et de Klerk : des monuments Springboks en péril avant la Coupe du monde ?

Avec la large victoire face à l’Australie et la très bonne performance des habituels remplaçants, la situation de certains titulaires soulève une question.

Champions du monde en titre depuis une merveilleuse épopée japonaise en 2019, les Springboks font partie des favoris à leur propre succession. Pour parvenir à réaliser cet objectif dingue, le XV titulaire présenté par le sélectionneur Jacques Nienaber en France à la fin de l’été doit être le plus optimisé possible. En pulvérisant l’Australie 43 à 12 avec son équipe B, certains joueurs se sont relancés. Après des performances victorieuses mais moins convaincantes en 2022, quelques ajustements pourraient se faire dans les prochaines semaines.

Pollard, coincé à l’infirmerie

Depuis de nombreux mois, et comme souvent durant sa carrière, Handre Pollard n’arrête pas de côtoyer le staff médical de son club et de la sélection. Souvent victime de pépin physique, l’ouvreur a manqué cruellement aux Boks à plusieurs reprises. Seul numéro 10 de classe mondiale à convaincre sous le maillot vert et or, la concurrence ne l’a jamais trop inquiétée. Cependant, l’arrivée de Manie Libbok dans l’équation chamboule tout. Le demi d’ouverture de 26 ans avait déjà été utilisé en tant que remplaçant durant l’automne dernier. Ce samedi 8 juillet, il connaissait sa première titularisation et a sérieusement impressionné. Parfaitement complémentaire avec le taulier Willie Le Roux, il a annihilé à de nombreuses reprises la pression australienne. Avec 96 mètres parcourus sur un total de 13 courses, il a aussi été tranchant ballon en main.

VIDEO. Gardez Manie Libbok bien en tête ! Il a aspiré l'âme des défenseurs pour un essai sublime !

Kolbe (déjà) dépassé par la jeunesse ?

Après la rencontre de ce week-end, Eddie Jones l’a avoué en conférence de presse : “Les Springboks ont été trop forts. C’était la nouvelle génération.” Alors, les éclairs de 2019 ont-ils été surpassés par les feux follets de 2023 ? En tout cas, le triplé de l’ailier Kurt-Lee Arendse (27 ans) offre une belle option au joueur des Bulls pour faire partie du XV de départ en France dans quelques semaines. Initialement, la paire Kolbe-Mapimpi semblait solide, mais les saisons tumultueuses de l’ancien ailier toulonnais pourraient le desservir. Même s’il n’a pas marqué contre les Wallabies, le très jeune (21 ans) Canan Moodie a aussi brillé avec presque 120 mètres parcourus avec le cuir ce samedi. Économisé pour les prochaines rencontres, Cheslin Kolbe devra redoubler d’effort pour récupérer une place qui ne lui est plus du tout, aussi assurée qu’avant…

RÉSUMÉ VIDÉO. Les All Blacks et les Springboks se baladent et humilient l’Argentine et l’Australie

Reinach et de Klerk, la dynamite contre le canon

En France, il semble un peu inutile de faire l’éloge de Cobus Reinach. Joueur rapide, malin et incisif, le demi-de-mêlée a été l'un des principaux artisans de la domination du Montpellier HR en 2021/2022 en saison régulière. Blessé durant les phases finales, il avait célébré le titre de champion de Top 14 depuis les tribunes. Face à l’Australie, la performance du demi de mêlée a encore une fois été très convaincante. Lucide, il éjectait quand le jeu le demande et emmenait le cuir en balade quand une porte s’ouvrait. Si la première option a été beaucoup plus visible. Elle a été concluante, car l’osmose entre Lukhanyo Am et ses trois-quarts était palpable. Devant lui dans la hiérarchie, Faf de Klerk offre une solution aux antipodes. Excellent en défense et pour tirer dans la boîte, l’énergique petit blond cherche à associer puissance physique et pression sur les lignes arrière. Si cette stratégie a fonctionné à merveille au Japon en 2019, les étoiles sont-elles toujours alignées en 2023 ? Face aux fulgurances de la nouvelle génération, la vista de Cobus Reinach, malgré ses 33 ans, paraît bien plus à propos. Une situation qui pourrait faire céder Jacques Nienaber avant le mondial ? Le choc face aux All Blacks le 15 juillet prochain amènera sûrement son lot de réponses.

VIDEO. Accélération, skills, à 33 ans, Cobus Reinach impressionne à l'entraînement !