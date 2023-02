VIDEO. Accélération, skills, à 33 ans, Cobus Reinach impressionne à l'entraînement !

Le demi de mêlée sud-africain de Montpellier Cobus Reinach a montré à l'entraînement qu'il n'avait rien perdu de son accélération et de sa vitesse.

Montpellier : Cobus Reinach, l’homme qui courait aussi vite que son pèreCe n'est pas la première que l'on vous parle de Cobus Reinach sur le Rugbynistère. Le demi de mêlée de Montpellier n'est pas le joueur le plus bling bling du Top 14. Mais il n'en reste pas moins talentueux. À 33 ans, le Sud-Africain a non seulement une énorme expérience du haut niveau. Mais il possède encore une très belle vitesse de pointe. Sans doute hérité de son père, qui détenait le record national sur 400m. Conus n'a généralement pas besoin de courir sur une si longue distance d'un seul coup quand il joue. C'est là que son explosivité et son accélération font la différence. Ce mardi à l'entraînement avec le MHR, le numéro 9 a montré qu'il avait toujours des cannes de folie en se lançant un défi pour le moins original. Positionné sur la ligne des 10 mètres, il a fait mine de jouer par-dessus la défense avec en tapant une grosse chandelle. Il a ensuite accéléré pour être à la retombée du cuir. Un exercice parfait pour travailler l'accélération et les skills sous les ballons hauts.