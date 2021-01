Montpellier : Cobus Reinach, l’homme qui courait aussi vite que son père

Derrière son goût prononcé pour la vitesse, le brun ténébreux Reinach cache une histoire endeuillée beaucoup trop tôt, ainsi qu’un héritage exceptionnel.

Montpellier vit une saison galère, c’est un fait. 13ème et premier relégable de ce Top 14 2020/2021, le MHR et ces colosses ne font plus peur à personne cette année, tandis que les remous en interne n’en finissent plus du côté de l’avenue de Vanière. Au milieu du chaos, l’une des seules satisfactions héraultaises de l’année est probablement leur recrue vedette, qui elle, tient son rang. 4 essais en 8 titularisations depuis son arrivée, les mêmes départs supersoniques en bordures de rucks que ceux qui ont fait sa renommée, et un garçon quelque peu esseulé sous les couleurs de Montpellier. Lui ? Vous l’avez reconnu, il s’agit bien sûr de Cobus Reinach (30 ans, 14 sélections), le numéro 9 sud-africain aux jambes de feu des Cistes.

A brilliant support line from @c_reinach to score on his first start for @MHR_officiel pic.twitter.com/uIFJ8wrd5X