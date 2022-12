VIDEO. Gardez Manie Libbok bien en tête ! Il a aspiré l'âme des défenseurs pour un essai sublime !

Le Springbok Manie Libbok a inscrit un superbe essai avec les Stormers face aux Dragons dans le cadre du United Rugby Championship. L'un des plus beaux de l'année ?

Manie Libbok n'a eu que quatre minutes à se mettre sous la dent face au XV de France. Et à voir son superbe essai inscrit avec les Stormers samedi, on se dit que ce n'était pas plus mal. L'ouvreur a glané ses trois premières sélections au mois de novembre sous le maillot des Springboks. De retour de sélection, il a montré qu'il n'était pas tout fatigué. Alors qu'ils menaient déjà 21 à 0 à quelques minutes de la pause, les Stormers ont parfaitement lancé le jeu derrière une mêlée. Face à la montée défensive des Gallois, Libbok a parfaitement analysé la situation et choisi de faire parler ses appuis et sa vitesse pour prendre la défense à défaut. Le numéro 9 adverse a tout simplement été mystifié par un premier appui pied gauche. Puis le numéro 10 a remis le couvert pour battre un autre défenseur. Laissant ce dernier, désabusé, le nez dans la pelouse. Il n'a ensuite eu qu'à dérouler pour entrer en Terre promise. Il sera à n'en pas douter à surveiller l'an prochain lors de la Coupe du monde en France.