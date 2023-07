RUGBY. VIDÉO. Les Pumas montrent les crocs, l’Argentine renverse l’Australie à Sydney

L’Argentine a battu l’Australie d'Eddie Jones dans le choc des vilains petits canards de ce Rugby Championship 2023.

Ce samedi 15 juillet, les 30 000 spectateurs du CommBank Stadium de Sydney ont fait grise mine. Pour cause, l’Argentine a disposé de l’Australie en Océanie en toute fin de match (31-34). Dans une rencontre relativement serrée, les deux formations ont eu tendance à se rendre coup pour coup. En deuxième période, chaque essai argentin a été suivi par une réalisation australienne. Néanmoins, une interception de Nawaqanitawase sur une passe de Nicolás Sánchez a inversé la donne. Alors que les locaux pensaient remporter la partie, l’indiscipline australienne a offert une dernière munition aux Pumas. Après quelques pick & go bien appuyés, Juan Martín González plonge dans l’en-but sur le gong et délivre les siens.

Pour cette deuxième journée du Rugby Championship, les Gold and Green voulaient se racheter de l’humiliation (43-12) subie la semaine dernière en Afrique du Sud par l’équipe B des Springboks. Après avoir encaissé un tel score, les hommes d’Eddie Jones voulaient se rassurer sur les basiques face à l’Argentine. Si l’Australie n’aura pas forcément péché en défense ou en conquête, elle peut se reprocher son indiscipline. De leurs côtés, les Argentins s’étaient remémorés la dure loi néo-zélandaise enregistrée à domicile en début de compétition (12-41). Cette fois-ci, ils peuvent souffler et se rassurer. Cette victoire bonifiée à l’extérieur leur évite sûrement la dernière place de la compétition.

En conclusion, cet affrontement se voulait être un véritable gain de confiance pour la vainqueur. Une sensation primordiale pour deux formations qui vont devoir se débrouiller pour sortir de leurs poules à la prochaine Coupe du monde. Pour rappel, l’Argentine défiera l’Angleterre, le Japon, les Sama et le Chili. L’Australie, elle, aura un groupe particulièrement compliqué avec le Pays de Galles, la Géorgie, les Fidji et le Portugal. Face aux récents déboires des Australiens et des Gallois, les Fidjiens et les Géorgiens pourraient être particulièrement gourmands.

