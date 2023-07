RUGBY. CINQ SURPRISES POSSIBLES À LA COUPE DU MONDE 2023

À chaque Coupe du monde, son lot de surprises. L'édition 2023 ne devrait pas échapper à la règle. Voici cinq surprises qui pourraient se produire dans quelques semaines...

L’Italie obligée de passer par les qualifs pour 2027 !

La poule A est dominée de la tête et des épaules par la Nouvelle-Zélande et par la France et l'on voit mal un troisième larron (Italie, Uruguay, Namibie) venir troubler la domination des deux superpuissances. Si elle ne permet pas de passer en quart-de-finale, la troisième place est cependant primordiale car elle assure une qualification directe pour la prochaine édition de 2027 en Australie.

La Squadra Azzura est la favorite logique pour décrocher cette timbale et devrait logiquement s’imposer face aux Uruguayens et aux Namibiens. Mais attention aux premiers ! Déjà, en 2019 au Japon, ils avaient créé la surprise en battant les Fidjiens (30-27).

Los Teros sortent d’une campagne qualificative solide où ils ont écarté le Chili et les États-Unis. Lors de leur dernière confrontation, en 2021 à Parme, l’Italie avait eu toutes les difficultés du monde à se défaire des Sud-Américains (17-10). Le 20 septembre prochain, à Nice, sur terrain neutre, l’Uruguay pourrait surprendre les Azzuri et les forcer à passer par la case qualif pour l’édition 2027.

La Géorgie en quart-de-finale !

Dans la poule C, derrière l’Australie, tout est possible entre des Gallois sur le déclin, des Fidjiens imprévisibles et des Géorgiens en pleine progression. En 2022, les hommes du Caucase ont battu deux nations majeures : l’Italie (28-19 à Batoumi) et surtout le Pays de Galle, son futur adversaire (13-12 à Cardiff). L’année d’avant, le 20 novembre 2021, la Géorgie faisait match nul avec les Fidji (15-15). Ces deux concurrents directs sont donc à la portée des Lelos qui viseront cette année une qualification historique pour les quarts-de-finales. Longtemps réduits à une grosse mêlée, les Géorgiens ont désormais des lignes arrières redoutables avec notamment la pépite du LOU, Davit Niniashvili qui déclarait après la victoire face à l’Italie l’an passé : « « Soyez attentifs : il va y avoir une surprise en Coupe du monde... ».

On attend de voir !

L’Écosse surprend l’Irlande !

Le Chardon n’a pas battu le Trèfle depuis 2017. Impressionnante, l’Irlande est aujourd’hui numéro mondial et un des gros favoris de la Coupe du monde. Alors pourquoi les Écossais pourraient surprendre leurs voisins celtes ?

D’abord, l’Écosse est une équipe jamais évidente à jouer, sans complexe et qui n’a rien à perdre dans cette compétition où on lui promet une élimination dès les poules. Quand on compte dans ses rangs Finn Russell, Stuart Hogg, Duhan van der Merwe et consorts, il y a de quoi poser de gros problèmes à n’importe quelle équipe.

Ensuite, l’Irlande n’a jamais brillé en Coupe du Monde. La pression est clairement sur ses épaules, car tout le monde la voit aller loin. Quelques grains de sables pourraient dérégler la belle mécanique. Maître à jouer de la sélection d’Andy Farrell, Johnny Sexton va subir une longue suspension pour ses dérapages face à La Rochelle et aura peu de matchs pour se remettre en jambes avant les gros matchs. Puis le choc face aux Springboks pourrait entamer la confiance des hommes en vert en cas de défaite et instiller le doute dans leurs esprits. Enfin, pour nos Bleus, il serait largement préférable d’affronter l’Écosse en ¼ de finale, alors go Scotland go !

L’Angleterre sombre !

Ce n’est un secret pour personne : le rugby anglais va mal. Les clubs d’outre-Manche connaissent de graves problèmes financiers et plusieurs d’entre eux ont fait faillite. Les U20 anglais ont été battus par leurs homologues géorgiens en encaissant quarante points (38-40) ! Et qui a oublié la fessée mémorable infligée par nos Bleus au XV de la Rose devant son public de Twickenham lors du dernier Tournoi (53-10) ?



Les Anglais sont dans une poule D assez facile avec l’Argentine, le Japon, les Samoa et le Chili. Le 9 septembre, à Marseille, leur premier match sera face aux Pumas et il s’annonce déterminant. L’Argentine n’est jamais une équipe aisée à manœuvrer et les Sud-Américains sont parfaitement capables de poser de gros problèmes voire de battre les Anglais pour ce match d’ouverture de poule.

En cas de défaite, la Rose jouerait alors son avenir face aux Japonais. Ceux-ci n’ont jamais battu l’Angleterre mais sans complexe, portés naturellement vers l’attaque, ils joueront à fond leur va-tout. Dans un contexte extrêmement tendu, ce match de la peur pourrait accoucher d’une surprise colossale et d’une élimination des hommes de Steve Borthwick dès le premier tour. Comme en 2015.

L’Australie va très loin !

Les Wallabies avancent masqués. Mais beaucoup d’indices donnent à penser qu’ils iront loin alors que tout le monde attend la France, l’Irlande, l’Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande.

D’abord, ils ont Eddy Jones. On peut aimer ou détester le coach australien mais nul ne peut prétendre qu’il n’est pas un excellent entraîneur. Il a connu deux finales de Coupe du Monde (avec l’Australie déjà en 2003 puis avec l’Angleterre en 2019). Son expérience est immense. Ensuite, grâce à une nouvelle règle, l’Australie va récupérer ses joueurs expatriés comme Will Skelton et Richie Arnold qui devraient apporter énormément aux Océaniens.

Enfin, l’Australie a un parcours facile jusqu’en demi-finale : elle devrait sortir première de la poule C et écarter une adversaire abordable en ¼ (deuxième poule D). Ensuite, ce seront les demi-finales où, plus frais que leurs adversaires qui auront dû ferrailler dur, les Australiens se présenteront sans doute moins émoussés. Un exploit est largement possible. Jusqu’à la victoire finale ? Richie McCaw y croit. Coupe du monde. Irlande, France ? McCaw a un prono plus surprenant pour le titre !