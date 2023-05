Coupe du monde. Irlande, France ? McCaw a un prono plus surprenant pour le titre !

Dans un peu moins de 100 jours maintenant va être donné le coup d’envoi de la Coupe du monde. Richie McCaw a dévoilé son pronostic plutôt surprenant.

Qui succédera à l’Afrique du Sud ? Pour avoir la réponse, il va falloir attendre le 28 octobre prochain. Alors que le début de la Coupe du monde arrive à grand pas, les pronostics commencent à fuser. L’ancienne gloire des All Blacks, Richie McCaw a dévoilé le sien dans un entretien accordé à World Rugby… Et c’est plutôt inattendu. “Eddie Jones, quelle que soit l'équipe qu'il prend en charge, provoque généralement des changements assez rapides qui font rebondir l'équipe, et il fera probablement de même avec les Aussies. On peut penser qu'ils ne sont pas à leur place en ce moment, mais ils ont cette faculté unique de pouvoir à chaque fois créer la surprise.” Même si le champion du monde 2011 et 2015 avec la Nouvelle-Zélande souhaite voir les Blacks aller le plus loin possible, il met tout de même une petite pièce sur l’Australie, notamment suite à l’arrivée de l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Eddie Jones.

Et l’Irlande et la France dans tout ça ?

Bien évidement, les deux premières nations au classement World Rugby ont été évoquées par l’ancien troisième ligne de renom. Il s’attend tout de même à ce que les deux équipes aillent le plus loin possible, particulièrement l’Irlande. “Du point de vue de l'hémisphère nord, l'Irlande a donné le ton dans le Tournoi des Six Nations et les Français ne sont pas très loin derrière, ce qui rend la situation assez intéressante. Il ne fait aucun doute que les gens considèrent que les Français et les Irlandais ont de bonnes chances de l'emporter. Mais si l'on met de côté le classement, j'ai pu voir les Irlandais en Nouvelle-Zélande l'année dernière lors de trois tests, et ils font preuve d'une grande détermination, ils savent qu'ils ont une mission à accomplir. La façon dont ils ont remporté la tournée était assez impressionnante et ils ont réitéré leur exploit tout récemment, ce qui rendra la partie intéressante.” Richie McCaw s’attend donc à une compétition ouverte et passionnante à suivre. Reste maintenant à voir qui sera la meilleure équipe pour soulever le tant convoité trophée Webb Ellis.