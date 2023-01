VIDEO. CHAMPIONS CUP. Qui s'attendait à cette action de génie d'Eben Etzebeth ? Pas les Harlequins en tout cas !

Le deuxième ligne international sud-africain Eben Etzebeth a prouvé qu'il connaissait parfaitement la règle en marquant un essai de filou face aux Harlequins.

VIDEO. Comment est-ce que Youngs avait échappé à l'emprise terrible d'Etzebeth en 2012 ?On ne présente plus Eben Etzebeth. Le deuxième ligne des Springboks est connu pour sa puissance et sa rudesse. Mais l'ancien joueur de Toulon a d'autres cordes à son arc. Il l'a montré ce samedi en Champions Cup lors du match face aux Harlequins. Juste avant la pause et alors que les locaux menaient 24 à 15 face aux Sharks, le Sud-Africain a prouvé qu'il connaissait très bien la règle en surprenant Danny Care dans un ruck. Alors que le demi de mêlée avait les mains sur le ballon et s'apprêtait à taper, Etzebeth a jailli pour voler le cuir des mains du demi de mêlée anglais avant de mettre les cannes. Et, ce au plus grand désarroi de l'international anglais et de ses coéquipiers qui pensaient qu'il était hors-jeu.

Le fait que le champion du monde 2019 ne l'était pas et on vous explique pourquoi :

Point Arbitrage : Le ballon n'est pas sorti du ruck quand le dernier pied du joueur lié couvre le ballon. Ici, il y a le dernier joueur qui n'est pas lié (il faut avoir l'épaule collée au partenaire). Donc le ballon est sorti. Essai valide

En effet, Joe Marler tenait seulement son coéquipier par le maillot et n'était pas lié. Eben Etzebeth avait ainsi parfaitement le droit de se jeter sur le cuir.