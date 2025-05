Top 14. Du départ à la confirmation, Pierre-Louis Barassi, le centre devenu indispensable à Toulouse

Discret mais décisif, Pierre-Louis Barass Barassi s’est imposé comme un cadre du Stade. Sa prolongation jusqu’en 2028 vient récompenser ce travail de l’ombre.

Il était annoncé partant, il restera finalement Toulousain. Pierre-Louis Barassi vient d’étendre son contrat avec le Stade Toulousain jusqu’en 2028. Une prolongation qui confirme la confiance du club, mais aussi le statut de plus en plus incontournable du centre international dans l’effectif rouge et noir.

Arrivé en 2022, notre centre Pierre-Louis Barassi portera le Rouge et Noir pour 3 saisons supplémentaires



Axe 1️⃣ : Consolider ses cadres

D’un doute à une évidence

Pendant plusieurs semaines, son avenir faisait l’objet de rumeurs persistantes. Certains le voyaient même faire ses valises en fin de saison. Le Stade Français et Toulon étaient intéressés par son profil selon plusieurs sources.

Mais le Stade Toulousain a tranché. Et il est vrai que depuis son arrivée en 2022, l'ancien Lyonnais n'a cessé de monter en puissance malgré des galères comme le confiait Mola il y a quelques semaines.

Une montée en puissance régulière

Barassi a su trouver sa place, puis la rendre indispensable. Très solide défensivement, capable de casser les lignes, il a progressivement étoffé sa palette. Et dans les grands matchs, il a souvent répondu présent. À 27 ans, Barassi arrive en pleine maturité rugbystique. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour le XV de France en vue de la Coupe du monde 2027. Dans un championnat aussi dense que le Top 14, son profil alliant puissance, vista et régularité est une bénédiction. Surtout quand on connaît l'exigence du système toulousain. Cette prolongation jusqu'en 2028 s'inscrit donc parfaitement dans la stratégie de continuité prônée par le club.

Ce choix de rester à Toulouse, malgré quelques sollicitations en coulisses, prouve aussi l'attachement du joueur au projet du club. Et à la culture rouge et noire. De quoi envisager la suite avec ambition. Barassi, c'est un joueur qui ne fait pas de bruit et qui n'est pas autant dans la lumière que certains de ses coéquipiers, mais qui fait du bien. Et qui, désormais, s'inscrit dans la durée avec l'un des meilleurs clubs du monde. Ce n'est pas rien.