XV de France. Barassi, le ''puncheur'' qui monte en puissance, va-t-il (enfin) avoir sa chance ?

Barassi a galéré mais brille désormais avec Toulouse. Suffisant pour convaincre Galthié de le titulariser au centre du XV de France lors du Tournoi des 6 Nations 2025 ? Le sélectionneur répond.

Depuis quelques mois, Pierre-Louis Barassi est sur un nuage avec le Stade Toulousain. Libéré des pépins physiques qui l'ont longtemps freiné, le centre de 26 ans enchaîne enfin les performances de haut niveau.

TOP 14. Lacombre, Capuozzo… La composition hybride du Stade Toulousain pour la réception d’un Montpellier revigoréCe dimanche, le centre a été précieux lors du très large succès du Stade Toulousain aux dépens de Leicester en Champions Cup. Suffisant pour décrocher une place de titulaire avec les Bleus lors du prochain Tournoi des 6 Nations ? Avec les absences de Jonathan Danty et Gaël Fickou, la question mérite d’être posée. Mais il y a de la concurrence avec les Bordelais Depoortère et Moefana ainsi que Gailleton et Frisch.

Barassi, le "puncheur" qui monte en puissance

Fabien Galthié ne tarit pas d’éloges sur son joueur, récemment convoqué pour préparer le Tournoi. "Il vient régulièrement avec nous, mais depuis la Coupe du monde 2019, il a été souvent blessé et soumis à une rude concurrence au Stade Toulousain. Cela lui a laissé peu de place pour revenir en compétition. Aujourd’hui, il enchaîne les matchs. Il est bon, performant. C’est un gros potentiel, très bon joueur de ligne, puncheur, qui régule bien. Je le vois plutôt au poste de centre extérieur. Il sait tout ça, puisque l’on échange régulièrement", a confié le sélectionneur au Midi Olympique.

En clair, Barassi coche toutes les cases pour s’imposer en numéro 13 face au Pays de Galles, voire plus si affinités. Son profil de joueur puissant, capable de casser les lignes tout en ayant une belle capacité à organiser le jeu autour de lui, pourrait séduire le staff tricolore.

Un joueur revanchard qui a su s’accrocher

Chez les Rouge et Noir, Ugo Mola a toujours cru en lui malgré les difficultés comme il le confiait à La Dépêche en décembre : "C’est quelqu’un qui a connu des galères, qui a eu du mal à enchaîner des performances dignes de ce nom avec nous, malgré quelques moments où il avait évidemment son niveau. Donc oui, on est contents parce que, sincèrement, il a cravaché, il ne lâche pas et peut-être qu’avec un peu plus de simplicité dans son quotidien, il arrive à faire des choses chouettes sur le terrain."

Le coach toulousain met en avant le travail de l’ombre accompli par Barassi, qui semble enfin récolter les fruits de ses efforts. Depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Lyon a été aligné à douze reprises en club dont onze fois comme titulaire. Ce qui lui permet d'enchaîner et surtout de briller comme le week-end dernier.

Une opportunité en or avec les Bleus

Avec l’absence de cadres comme Danty et Fickou, Barassi a une carte à jouer. Sa complémentarité potentielle avec un des centres bordelais comme Depoortère ou Moefana, pourrait offrir de nouvelles options offensives aux Bleus. Reste à voir si Fabien Galthié osera aligner ce centre à la vision de jeu affirmée dès le premier match face au Pays de Galles. Une chose est sûre, Barassi est prêt à relever le défi.

Pour rappel, Barassi n'a plus joué avec le XV de France depuis l'été 2021 lors duquel il avait affronté l'Australie. Il ne compte que trois sélections au compteur, dont une lors de la Coupe du monde 2019 face aux Tonga. Il était alors remplaçant comme en 2020 face à l'Angleterre. A 26 ans, son heure est peut-être enfin arrivée. Va-t-il réussir à monter dans le bon wagon et à rester dans le train tricolore jusqu'à la coupe du monde 2027 ?